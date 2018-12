Halep, fără antrenor în următoarea perioadă

Tenismena constănţeană Simona Halep, liderul ierarhiei mondiale WTA, s-a decis ce va face după despărţirea de antrenorul australian Darren Cahill. Prezentă la un eveniment dedicat copiilor, Halep a anunţat la soluţia la care s-a gândit pentru primele turnee programate anul viitor. „Sunt încă în vacanţă, m-am gândit, dar nu voi avea antrenor perioada următoare. Vreau să merg singură la nişte turnee şi să văd cum va fi. Mă simt bine, am jucat de două, trei ori, nu am avut dureri. dar nu am jucat la un nivel maxim. Sper să fiu bine şi să nu mai am dureri”, a spus Halep.

Săptămâna trecută, Darren Cahill a anunţat că nu o va mai antrena pe Halep, din motive familiale. Halep era pregătită de Cahill din 2015.

Simona Halep a recunoscut că finala de la Roland Garros a fost meciul anului, primul trofeu de Grand Slam cucerit în carieră fiind un obiectiv îndeplinit după mulţi ani de muncă: „Pentru mine, meciul anului a fost finala de la Roland Garros, dar şi meciul cu Stevens, de la Montreal a fost deosebit, a fost foarte greu şi pot să spun că a fost mai greu fizic meciul acela decât finala de la Roland Garros. Dar emoţional, cu siguranţă finala de la Roland Garros este mai puternică. Am revăzut-o de multe ori, nu ştiu exact de câte ori, dar de multe ori. Am fost întrebată care ar fi turneul preferat după Roland Garros. Am spus că Wimbledon, dar asta nu înseamnă că îl voi câştiga sau că este principalul obiectiv. Principalul obiectiv este sănătatea şi să fiu cât mai bună pe teren”.