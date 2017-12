Halep, în fața sferturilor la Wimbledon

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, o va înfrunta luni, nu mai devreme de ora 15.00, pe Victoria Azarenka (Belarus, locul 683 WTA), în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Înaintea partidei dintre Halep şi Azarenka, de la ora 13.30, va avea loc partida Angelique Kerber (Germania, 1 WTA) - Garbine Muguruza (Spania). „Va fi o mare provocare pentru mine. Este o adversară dificilă şi o mare campioană. Voi încerca să dau tot ce am mai bun. Meciul este deschis. Va trebui doar să iau atitudine şi să profit de şansa mea. Nu am nimic de pierdut. Consider că am şansa mea şi trebuie să profit”, a spus Halep înaintea întâlnirii cu Azarenka. Halep a ajuns anul trecut în sferturi şi a fost semifinalistă în 2014, cea mai bună performanţă pe iarba londoneză. Azarenka, semifinalistă în 2011 şi 2012, participă la Londra la primul turneu de Grand Slam după ce a născut un băiat, în luna decembrie a anului trecut.

La dublu masculin, pentru un loc în sferturile de finală, perechea formată din tenismanul român Florin Mergea şi pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi, cap de serie numărul 14, va întâlni, luni, de la ora 13.30, dublul alcătuit din Lukasz Kubot (Polonia) şi Marcelo Melo (Brazilia), cap de serie numărul 4.

Tot luni, în turul al treilea la dublu feminin, de la ora 16.30, perechea alcătuită din Monica Niculescu şi Hao-Ching Chan (Taiwan), cap de serie numărul 9, va înfrunta cuplul format din Beatriz Haddad Maia (Brazilia) şi Ana Konjuh (Croaţia).

Turneul de la Wimbledon se desfășoară în perioada 3-16 iulie și este dotat cu premii în valoare totală de 31,6 milioane de lire sterline.

