Halep, în grafic la New York

După un meci mai puțin reușit în runda inaugurală de la US Open, Simona Halep s-a revanșat și a avut o prestație excelentă în turul secund al ultimului turneu de Grand Slam al anului, respectându-și statutul de a doua favorită la câștigarea trofeului la New York. Tenismena constănțeană a învins-o, cu scorul de 6-2, 6-1, pe slovaca Jana Cepelova, locul 65 WTA, la capătul unei partide care a durat doar 56 de minute. Sportiva în vârstă de 22 de ani a avut un început ezitant, fiind condusă cu 2-0, dar a revenit în forță și a câștigat următoarele șase game-uri. Setul secund a fost dominat și mai clar de Halep, adversara sa adjudecându-și un singur game. „Am jucat mai bine decât în primul tur, deşi am început cam greu. Până la urmă mi-am regăsit stilul şi am început să lovesc mingea repede. Jocul nu a fost uşor, a fost foarte cald afară, dar serviciul m-a ajutat în câteva momente-cheie. Am făcut o treabă bună şi sunt satisfăcută de jocul meu. Primul meci este întotdeauna greu la începutul turneului, dar în al doilea deja joc mai bine. În al treilea joc încă şi mai bine, dacă îl câştig pe al doilea. Nu este uşor să câştigi, fiecare adversar îşi joacă şansa, dar eu cred în şansa mea. Acum sunt mai încrezătoare decât la Roland Garros. Acolo mi-am câştigat încrederea că pot juca bine la un turneu de Grand Slam, ca şi la Wimbledon. Aici sunt pregătită să stau mai mult pe teren, îmi place să lupt şi să mă concentrez pe meciul următor”, a declarat Halep, care a adăugat că se simte bine și la capitolul fizic: „Sunt sănătoasă sută la sută, nu am nicio durere și mă simt bine. Nu este niciun meci uşor la acest turneu, pentru că multe jucătoare evoluează bine, dar sper să trec de turul următor şi să ajung cât mai departe. O să iau meci cu meci şi o să mă concentrez pe ceea ce am de făcut”. În turul al treilea, tenismena clasată pe locul secund în ierarhia mondială va întâlni una dintre veteranele circuitului WTA, croata Mirjana Lucic-Baroni, locul 121 WTA, o jucătoare în vârstă de 32 de ani, venită din calificări. În cazul unui nou succes, Halep își va egala cea mai bună performanță obținută în carieră la US Open, prezența în optimile de finală. Prin calificarea în turul al treilea, Halep și-a asigurat un cec în valoare de 105.090 de dolari şi 130 de puncte WTA.

DULGHERU, APROAPE DE SURPRIZĂ. Alexandra Dulgheru, locul 95 WTA, a fost aproape de cea mai importantă victorie din carieră, pierzând miercuri noapte, la mare luptă, în turul secund, în fața rusoaicei Maria Șarapova, locul 6 WTA şi cap de serie nr. 5, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-2, după două ore şi jumătate de joc. Românca, fostă locul 26 WTA, a cerut îngrijiri medicale în debutul setului al treilea, acuzând o accidentare la încheietura mâinii drepte. „Un meci ca acesta mă ajută mult să-mi aduc aminte că pot să revin din nou la locul la care am fost”, a spus Dulgheru. Și Irina Begu, locul 61 WTA, a cedat în runda a doua, fiind eliminată de Roberta Vinci (Italia), cap de serie nr. 28 şi poziţia 30 în ierarhia mondială, cu scorul de 2-6, 6-4, 6-1, după o oră şi 48 de minute. Pentru prezența în turul secund, Dulgheru și Begu vor primi câte 60.420 de dolari şi câte 70 de puncte WTA. „Este un lucru bun că am fost cinci jucătoare din România în turul al doilea. Nu este uşor, pentru că suntem o ţară mică, dar eu întotdeauna am avut încredere că putem face faţă, deoarece avem multe talente”, a declarat Halep.

TECĂU, ÎN TURUL SECUND. Tenismenul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, favoriţi nr. 9, s-au calificat ieri, fără probleme, în turul secund al probei de dublu masculin, trecând în runda inaugurală de cuplul format din Jesse Huta Galung (Olanda) și Rameez Junaid (Australia), cu scorul de 6-4, 6-4. Și Florin Mergea alături de Marin Draganja (Croaţia) au trecut în runda a doua, după ce s-au impus în disputa cu dublul ceh Frantisek Cermak și Jaroslav Levinsky (Cehia), cu scorul de 2-6, 6-4, 6-0. La feminin, perechea formată din Sorana Cîrstea și Pauline Parmentier (Franţa) a acces în turul secund, după ce a trecut de cuplul american Tornado Alicia Black și Bernarda Pera, cu scorul de 2-6, 6-4, 6-3, după o oră şi 45 de minute de joc.