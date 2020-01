Halep, în semifinale la Australian Open

După un meci perfect în sferturile de finală ale primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, în noaptea de marţi spre miercuri, tenismena constănţeană Simona Halep (locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4) s-a calificat în semifinalele turneului de la Melbourne. Doar 53 de minute a durat întâlnirea Simona Halep - Anett Kontaveit (Estonia, locul 31 WTA şi cap de serie numărul 28), la finalul căreia sportiva de la ţărmul mării s-a impus cu scorul de 6-1, 6-1. Halep va evolua pentru a doua oară în carieră în semifinalele Australian Open.

„M-am simţit bine, azi, pe teren, am simţit jocul, mi-am simţit picioarele, am ştiut cum să joc împotriva ei, am fost concentrată la fiecare punct jucat. De altfel, îmi place mult să joc aici, la Melbourne. Este prima dată în viaţa mea când m-am pregătit departe de casă şi m-am concentrat în fiecare zi la ceea ce am de făcut, fără pauză. Anul acesta am început foarte bine şi mă simt mult mai puternică decât înainte”, a spus Halep, care şi-a asigurat prin prezenţa în penultimul act la Melbourne un cec în valoare de 700.000 de dolari şi 780 de puncte WTA.

Pentru un loc în marea finală, Halep o va înfrunta pe Garbine Muguruza (Spania, locul 32 WTA), care a trecut, în sferturi, cu scorul de 7-5, 6-3, de Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, locul 30 WTA). Halep şi Muguruza s-au mai întâlnit de cinci ori în circuitul WTA, iar spaniola conduce cu scorul de 3-2, toate victoriile acesteia fiind pe hard, în timp ce succesele constănţencei, pe zgură.