Halep, în sferturi la Cincinnati

Tenismena constănțeană Simona Halep își continuă drumul către revenirea pe locul secund în clasamentul mondial WTA, după ce s-a calificat în sferturile de finală la turneul de categorie Premier 5 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii în valoare de 2.701.240 de dolari. Locul 3 WTA și cap de serie nr. 3, sportiva în vârstă de 24 de ani a învins-o, în optimi, pe germanca Andrea Petkovic, locul 17 WTA şi cap de serie nr. 15, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-2, după două ore şi 40 de minute. Ambele tenismene s-au confruntat cu probleme medicale în setul secund, Petkovic acuzând dureri la mâna dreaptă, iar Halep la genunchiul stâng. În cele din urmă, constănțeanca a rezistat mai bine fizic, iar prezența în sferturi îi asigură un cec în valoare de 57.380 de dolari şi 190 de puncte WTA. „A fost foarte dificil, nici nu ştiu cum am câştigat. Sunt foarte obosită, dar am vrut cu adevărat să câştig acest meci. Am luptat până la final şi sunt bucuroasă că am fost concentrată până la sfârşit”, a spus Halep, care și-a egalat performanța realizată în sezonul trecut la Cincinnati.

Constănțeanca are șansa de a urca pe locul 2 în ierarhia mondială, dacă va ajunge până în finala turneului. În sferturi, Halep a întâlnit-o, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 34 WTA, care, în optimi, a beneficiat de abandonul Victoriei Azarenka (Belarus, locul 21 WTA), la scorul de 1-6, 3-0.

VICTORII PENTRU TECĂU ȘI MERGEA

Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 3, s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu de la Cincinnati, turneu dotat cu premii în valoare totală de 4.457.065 de dolari. Cei doi au trecut, în turul secund, de cuplul format din austriacul Alexander Peya și brazilianul Bruno Suares, cu scorul de 6-4, 3-6, 11-9, și au dat piept vineri seară, pentru un loc în semifinale, cu favoriții nr. 6, polonezul Marcin Matkowski și sârbul Nenad Zimonjic. Tot în sferturi a ajuns și dublul alcătuit din Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna, cap de serie nr. 5, care a învins în turul secund, cu 1-6, 7-6 (7/5), 13-11, cuplul francez Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut. Prezența în sferturi la Cincinnati este recompensată cu un cec în valoare de 28.530 de dolari şi 180 de puncte în clasamentul ATP de dublu.