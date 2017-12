Halep, încântată de debutul perfect de la Singapore

Prezentă pentru a treia oară consecutiv la Turneul Campioanelor de la Singapore, tenismena constănțeană Simona Halep, locul 4 WTA și cotată cu a treia șansă la câștigarea trofeului, a pornit cu dreptul la ediția din acest an. În meciul de deschidere al competiției, disputat duminică, în Grupa Roșie, sportiva în vârstă de 25 de ani s-a impus clar în duelul cu americanca Madison Keys, locul 7 WTA, cu scorul de 6-2, 6-4, după doar o oră și opt minute de joc. „Ştiam că este greu să joci împotriva lui Madison, pentru că dă totul pe teren. E greu să joci la un nivel ridicat tot timpul, a trebuit să ajustez mai tot meciul, să stau bine pe picioare şi mă bucur că m-am adaptat. Ştiu că acest turneu este special pentru toată lumea şi, mai ales, pentru mine. Îmi aduc aminte de meciul cu Serena din 2014, când toată lumea m-a sprijinit aici, la Singapore. Îmi place să joc aici și m-am simţit foarte bine pe teren. A fost mai bine decât mă aşteptam. Am mai jucat de câteva ori contra ei în acest an şi am câştigat de fiecare dată, aşa că aveam un avantaj. Am jucat cu ea la Montreal, iar acolo jocul a fost mai rapid. Aici, mai puţin, pentru că mingea nu sare prea tare şi cred că acest lucru mă avantajează. Am controlat jocul aşa cum mi-am dorit. Voi încerca să fiu la cel mai înalt nivel şi în următoarele partide şi să le câştig”, a declarat constănțeanca, adăugând faptul că a avut câteva momente de emoție în startul setului secund, când a solicitat prezența antrenorului Darren Cahill: „La începutul setului secund, m-am panicat puţin, pentru că am irosit prea uşor acele şanse. Am avut două şanse de break pe care le-am irosit foarte uşor și am fost puţin dezamăgită, așa că l-am chemat pe Darren, la 2-1. Mi-a spus să mă calmez şi aşa am făcut. Apoi, am fost mai atentă. Am simţit că ea îşi revine, că joacă din ce în ce mai bine, aşa că a trebuit să muncesc pentru fiecare punct. Darren ştie cum să-mi vorbească şi mă calmează, ceea ce e perfect. Cred că am făcut treabă bună. Am fost încrezătoare până la final. Serviciul m-a ajutat mult astăzi, chiar dacă nu am servit foarte puternic”.

Succesul i-a adus lui Halep un cec în valoare de 153.000 de dolari, bani acordaţi pentru fiecare victorie obţinută în faza grupelor la Turneul Campioanelor, pe lângă 151.000 de dolari, cât primeşte fiecare tenismenă prezentă la Singapore.

În cealaltă partidă din Grupa Roșie, liderul mondial, germanca Angelique Kerber, s-a impus în fața slovacei Dominika Cibulkova, locul 8 WTA, cu scorul de 7-6 (7/5), 2-6, 6-3. Marți, Halep se va duela cu Kerber, în timp ce Keys o va întâlni pe Cibulkova.

Luni sunt programate primele meciuri din Grupa Albă, ambele fiind transmise în direct de Digi Sport 2, de la ora 14.30: Agnieszka Radwanska (Polonia, locul 3 WTA) - Svetlana Kuznețova (Rusia, locul 9 WTA) și Karolina Pliskova (Cehia, locul 5 WTA) - Garbine Muguruza (Spania, locul 6 WTA).

