Halep, la a şaptea înfrângere în confruntările cu Șarapova

10:55:19 / 29 August 2017

Deja vu...

De ce oare nu ne (mai) mira ? In turneele de Grand Slam, unde vine "crema" tenisului mondial, este facuta praf cu regularitate - noroc ca sunt celelalte turnee de doi lei, pe care le mai castiga din cand in cand (bineinteles, cand nu da peste Muguruza sau Svitolina!). Si mai are pretentii ca ar putea fi numarul 1 in lume (si unii ziaristi aiuriti, pe langa ea...) - pai atunci, in logica asta, o castigatoare de Wimbledon sau Roland Garros ar trebui sa fie numarul super 1, nu ? Haideti sa nu ne mai ascundem si sa recunoastem cu totii ca este doar o jucatoare mediocra, fara vreo performanta notabila (acum si, la cum joaca, si in viitor), fiindca turneele castigate prin satele si comunele Americii si Europei nu sunt o dovada a valorii.