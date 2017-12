Halep „merge ceas” la New York

Cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, Simona Halep s-a calificat fără probleme în turul al treilea. Ocupanta locului 2 în ierarhia mondială a învins-o în turul secund pe ucraineanca Katerina Bondarenko, poziţia 104 WTA, sportivă venită din calificări, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră şi 17 minute. „Este o jucătoare foarte puternică, joacă un tenis foarte solid, dar, atunci când aleargă, are mai multe probleme. Am încercat să fac acest lucru cu ea, ca tactică, s-o fac să alerge şi să-mi fac jocul meu, dar la un moment dat am făcut un pas în spate şi a început să mă domine. Am realizat acest lucru şi am încercat să-l schimb, nu sută la sută, dar a fost suficient ca să termin în două seturi”, a spus tenismena constănțeană, care și-a asigurat un premiu de 120.300 de dolari şi 130 de puncte WTA. În turul secund, sportiva în vârstă de 24 de ani se va duela cu americanca Shelby Rogers, locul 154 WTA, venită din calificări. În vârstă de 22 de ani şi fostă ocupantă a locului 70, Rogers, care nu a mai întâlnit-o pe Halep până în prezent, se află la cea mai bună performanţă la un Grand Slam.

SPECTACOL ALĂTURI DE TECĂU

Câteva ore mai târziu, Halep a intrat din nou pe teren, alături de un alt constănțean, Horia Tecău, cei doi evoluând în runda inaugurală a probei de dublu mixt. Chiar dacă au jucat pentru prima oară împreună într-o competiție oficială, constănțenii au făcut spectacol, impunându-se cu scorul de 6-1, 6-2 în fața cuplului spaniol Arantxa Parra Santonja și David Marrero, după doar 46 de minute. „A fost o bucurie mare pentru mine să joc pentru prima dată la mixt, cu aşa partener, prietenul meu Horia. Ne cunoaştem de ani de zile, sper să-l fi ajutat cât am putut de mult să câştigăm acest meci şi sper că şi el s-a simţit bine pe teren cu mine. A fost primul meu meci de mixt jucat vreodată. I-am spus lui Horia că sunt nervoasă pentru că nu ştiu la ce să mă aştept. El a zis: „doar simte-te bine şi bucură-te de joc“. De asta zâmbeam cu el mereu. Şi mi-a spus unde să stau în teren. Aşa că a fost foarte bine. Trebuie să fiu la fel şi la individual, pentru că asta mă ajută foarte mult”, a spus Halep, adăugând că intenționează să facă pereche cu Tecău și la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.

LOVITURA LUNII AUGUST

Un punct din meciul pe care Halep l-a câştigat în faţa italiencei Sara Errani, în semifinalele turneului de la Toronto, a fost desemnat de cei care au votat pe site-ul WTA drept „lovitura lunii august”. Constănțeanca a primit 47 la sută din voturi, fiind urmată în acest sondaj de Agnieszka Radwanska (41 la sută), Elina Svitolina (6 la sută), Ana Ivanovic (5 la sută) şi Belinda Bencic (1 la sută). Punctul cu care ocupanta locului 2 WTA a impresionat a fost în primul set, la scorul de 2-0 pentru Errani. După un schimb prelungit, Halep a punctat cu o lovitură de rever, după şi-a scos din teren adversara, răspunzând cu o minge aproape paralelă cu fileul la o scurtă a italiencei.