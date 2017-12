Halep, mulțumită de rezultatele din 2016

Tenismena constănțeană Simona Halep a declarat miercuri că anul 2016 a fost unul bun pentru ea, chiar dacă începutul a fost destul de greu din cauza problemelor medicale. „Din punct de vedere medical, la începutul anului acesta am avut ceva probleme, dar, după 3-4 luni, mi-am revenit și am putut să joc la cel mai înalt nivel al meu. În șase luni am reușit să mă calific la Singapore. Tenisul meu este la un nivel destul de înalt anul acesta, am progresat și fizic. Per total, 2016 a fost un an bun pentru mine”, a spus sportiva în vârstă de 25 de ani, care a fost prezentă miercuri la o clinică privată din Capitală, unde a efectuat un control medical de rutină. „Rezultatele sunt bune, sunt sănătoasă. Încerc să mă recuperez și să am o mică vacanță pe acest sfârșit de an”, a adăugat tenismena clasată pe locul 4 WTA.

CRITICATĂ DE FOSTUL ANTRENOR

Tehnicianul belgian Wim Fissette, care a antrenat-o pe Halep în anul 2014, a declarat săptămâna trecută, la o întrunire a antrenorilor de tenis desfășurată la Singapore, că tenismena constănțeană ar fi trebuit să cedeze în două seturi confruntarea cu Ana Ivanovic, pentru a o elimina pe Serena Williams de la Turneul Campioanelor desfăşurat în urmă cu doi ani. „Îmi amintesc că Simona putea pierde în două seturi, iar Serena ar fi fost out, dar ea s-a încăpăţânat să lupte pentru fiecare punct. Bineînţeles că a fost fair-play, dar nu a fost cea mai bună decizie”, a spus tehnicianul în vârstă de 36 de ani. Belgianul a oferit şi un contraexemplu, spunând că Kim Clijsters, o altă elevă de-a sa, a fost într-o situaţie asemănătoare în anul 2010 şi a abordat o altă strategie. „Kim a avut o preferinţă cu cine să joace în semifinale. Grupa cealaltă era decisă, Kim obţinuse deja calificarea, iar în ultimul meci a pierdut pentru a juca cu o adversară care era pe placul ei. Până la urmă, formatul diferit al Turneului Campioanelor implică şi astfel de strategii”, a explicat Fissette.

