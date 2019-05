Halep nu a putut trece de Bertens, în finala de la Madrid

07:06:38 / 13 Mai 2019

Simona

Simona este sportiva nr1 in Romania. Pe munca si talentul ei a reusit in tenisul mondial. Cine o contesta inseamna ca n-a facut sport sau n-a tinut niciodata o racheta in mana. Ca sportiv,dar si financiar,Simona este asigurata pe viata si merita felicitari. In schimb nu-mi place la ea(si nu este prima data) cand pierzand o finala la decernarea premiilor si conferinta de presa vine zambind. Eu si sigur n-am fost singurul,mi-a parut rau de infrangere si as fi vrut sa o vad pe Simona daca nu trista,macar sobra. Am fost alaturi de ea,sa fie si ea alaturi de noi.