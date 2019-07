Halep o va înfrunta pe Svitolina, pentru prezenţa în marea finală la Londra

Tenismena constănţeană Simona Halep (locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7) este la un pas de calificarea în finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. După succesul din sferturi, 7-6 (7/4), 6-1 cu Shuai Zhang (China, locul 50 WTA), Halep este decisă să ajungă în ultimul act al turneului de la All England Club, mai ales după ce a surprins pe toată lumea cu declaraţia privind plăcerea de a juca pe iarbă. „Am fost puţin nervoasă. Dar am luptat. Ştiam că dacă sunt sută la sută la fiecare minge, voi reuşi să-i rup ritmul. Acest lucru s-a întâmplat în setul al doilea. De la prima mea semifinală aici, în urmă cu cinci ani, totul s-a schimbat. Acum am mai multă experienţă şi sunt mai încrezătoare. Ador să joc pe iarbă. Este pentru prima oară când spun asta”, a declarat Halep, care o va înfrunta joi, în penultimul act, pe Elina Svitolina (Ucraina, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 8).

În sferturi, Svitolina a eliminat-o pe Karolina Muchova (Cehia, locul 68 WTA), scor 7-5, 6-4, ajungând pentru prima oară în semifinale la Wimbledon.

Halep şi Svitolina se vor întâlni pentru a opta oară, prima dată pe iarbă. Svitolina conduce cu scorul de 4-3, dar ultima victorie a aparţinut constănţencei, 6-3, 3-6, 6-4 în semifinale turneului de la Doha, din acest an.

În schimb, americanca Serena Williams (locul 10 WTA şi cap de serie numărul 11) va disputa a 12-a semifinală în turneul londonez împotriva cehoaicei Barbora Strycova (Cehia, locul 54 WTA), care a câştigat în sferturi duelul cu Johanna Konta (Marea Britanie, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 19), scor 7-6 (7/5), 6-1.