Halep o va întâlni pe Kuznetsova, în optimi, la Rogers Cup

Simona Halep şi-a aflat adversara din optimile de finală ale turneului de la Toronto, dotat cu premii în valoare de 2,83 milioane de dolari. Tenismena constănţeană, ocupanta locului 4 WTA şi favorită numărul 4, deţinătoarea trofeului la Rogers Cup, o va înfrunta pe rusoaica Svetlana Kuznetsova (locul 198 WTA), care a câştigat întâlnirea cu Dona Vekic (Croaţia, locul 24 WTA), scor 7-6 (7/4), 6-3, după o oră şi 46 de minute de joc. Partida dintre Halep şi Kuznetsova se va disputa joi seară, nu mai devreme de ora 21.00.

După succesul din turul secund cu americanca Jennifer Brady (locul 76 WTA, jucătoare venită din calificări), scor 4-6, 7-5, 7-6 (7/5), Halep a declarat la conferinţa de presă: „A fost un meci foarte, foarte dificil. Mă aşteptam la acest lucru, deoarece ştiam că serveşte puternic şi are şi un forehand puternic. Am fost obosită în setul al treilea. Sunt fericită pentru calificare. Sunt foarte mulţumită că am luptat până la final”.

În turneul de dublu de la Toronto, perechea Raluca Olaru (România) / Zhaoxuan Yang (China) s-a retras înaintea meciului din optimi cu principalele favorite, cehoaicele Barbora Krejcikova şi Katerina Siniakova, din cauza unor probleme medicale pe care le-a avut chinezoaica.