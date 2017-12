Halep părăsește Turneul Campioanelor

06:37:07 / 28 Octombrie 2017

Simona

Deocamdata Simona,in baza unor clasificari pe baze logice,este pe locul 1,cu sanse de a termina anul tot pe acest loc. Eu cred ca rezultatele ei ar fi fost mult mai bune daca n-ar fi avut mari carente de educatie sportiva,daca ar fi ascultat de cei din jurul ei,daca ar fi luptat cu adevarat pana la ultima mingie. Ieri,dupa cateva schimburi de mingii,dar si dupa aspectul chipului la ingtrarea pe teren,am stiut ca va pierde. Mai cred ca in ultimii 5-6 ani Simona ar fi trebuit din punct de vedere sportiv,sa se detaseze de familie,de rudele de toate gradele,omniprezente la meciurile ei prin toate colturile lumii. Totusi Simona este sportiva noastra nr 1 si in acest an,ii doresc succese in continuare,sa mai obtina calificari in fazele superioare dar n-am sa ma mai uit la meciurile ei. Este diferita total de la un meci la altul si oricum este departe de fata care acum cativa ani zburda pe teren,avea fata zambitoare,lovituri naucitoare si cea de astazi posaca si cu lovituri ghicite si de telespecgtatori. In plus pentru ca este reprezentanta a sexului frumos sa-si aleaga un echipament mai vesel,mai tineresc si sa nu mai apara in fel si fel de costumatii care nu o ajuta