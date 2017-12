Halep, pe locul 2 în ierarhia WTA Race

După ce a jucat finala la Toronto, Simona Halep, locul 3 WTA și cap de serie nr. 3, își continuă seria evoluțiilor bune și la turneul de categorie Premier 5 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii în valoare de 2.701.240 de dolari, unde a reușit să se califice în optimi, după ce a învins-o, în turul secund, pe franţuzoaica Kristina Mladenovic, locul 40 WTA, cu scorul de 7-5, 5-7, 6-4. „A fost foarte greu de jucat împotriva ei și am dat totul pentru a câştiga. A trebuit să rămân concentrată. A fost un meci diferit faţă de cele de săptămâna trecută, dar important este că am câştigat. Ar însemna mult să redevin numărul 2 mondial, dar pentru mine este important să câştig meciuri și să ajung la Turneul Campioanelor”, a spus tenismena constănțeană la finalul partidei cu Mladenovic. Grație acestui succes, sportiva în vârstă de 24 de ani a urcat pe locul secund în WTA Race, clasamentul celor mai bune tenismene din acest an, care contează în lupta pentru calificarea la Turneul Campionilor. Halep și-a asigurat 105 puncte WTA prin prezența în optimi și a depășit-o pe rusoaica Maria Șarapova, care s-a retras de la Cincinnati din cauza unor probleme medicale. Constănțeanca are un avantaj de peste 2.000 de puncte față de ultima poziție calificantă și doar un dezastru o poate împiedica să obțină biletele pentru Singapore. Noaptea trecută, Halep a jucat pentru un loc în sferturi împotriva tenismenei germane Andrea Petkovic (favorită nr. 15 şi poziţia 17 în ierarhia mondială). Cele două sportive s-au mai întâlnit de cinci ori, constănțeanca impunându-se în ultimele patru dueluri.