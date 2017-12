Halep, pentru a patra săptămână pe prima poziție WTA

Simona Halep se află pentru a patra săptămână consecutiv pe locul 1 WTA, cu 6.175 de puncte, în clasamentul dat publicităţii luni fiind urmată de Garbine Muguruza (Spania, 6.135p) și de Caroline Wozniacki (Danemarca, 6.015p). WTA va publica săptămânal ierarhia jucătoarelor profesioniste, deoarece mai sunt de disputat turnee până la sfârșitul anului. Dar în fruntea ierarhiei nu vor mai fi schimbări, pentru că cele mai bune tenismene nu vor mai participa la turnee în 2017, astfel că Halep îşi va păstra poziţia până la finalul anului.

Dintre românce, Mihaela Buzărnescu a reuşit un salt spectaculos în clasament, de 17 poziţii, ajungând pe locul 72, cel mai bun din carieră, cu 856 de puncte, după ce a câştigat turneul ITF de la Poitiers. În Top 100 WTA, Sorana Cîrstea se menţine pe locul 37, cu 1.455p, Irina Begu, pe locul 44, cu 1.194p, şi Monica Niculescu, pe locul 100, cu 625p.

În Top 200 WTA, Ana Bogdan a coborât de pe 112 pe 113, cu 527p, Alexandra Cadanţu a urcat de pe 149 pe 148, cu 374p, Patricia Ţig a coborât de pe 171 pe 175, cu 322p, iar Alexandra Dulgheru a urcat de pe 190 pe 188, cu 296p.

Monica Niculescu are cea mai bună clasare la dublu dintre românce - locul 23, cu 3.045p, coborând patru poziţii, în timp ce Raluca Olaru se menţine pe locul 36, cu 2.000p, iar Irina Begu, pe locul 38, cu 1.955p. Mihaela Buzărnescu a coborât de pe locul 96 pe 104, cu 667p.

HALEP A REVENIT ACASĂ

Tenismena constănțeană Simona Halep a declarat luni, la București, la sosirea de la Singapore, că echipa care o pregăteşte nu se va schimba şi că speră ca Andrei Pavel să rămână în continuare alături de ea. Halep a spus că nu va uita niciodată festivitatea în care a primit trofeul pentru numărul 1 mondial şi „inelul de logodnă”: „Au fost clipe frumoase, sper să mai am şi în viitor astfel de momente”. La scurt timp după ce Halep a fost premiată de WTA, antrenorul Darren Cahill a ţinut să-i transmită un mesaj emoţionant pe o pagină de socializare: „Te-ai descurcat cu o clasă şi o maturitate extraordinară în ceea ce a fost un an dificil şi ai găsit puterea de a continua să te lupţi şi să te ridici deasupra. Foarte bine, Simona! Sunt mândră de tine”.

Simona Halep a precizat că merită să fie pe primul loc WTA, pentru că a fost o jucătoare constantă în ultimii ani: „Anul viitor îmi doresc să câştig un Grand Slam. Este un obiectiv în fiecare an, însă va trebui să muncesc mai mult. Am citit ce a spus Federer, îi mulţumesc, sunt cuvinte care îmi dau încredere. Merit să fiu acolo pentru că am fost destul de constantă şi în ultimii patru ani am fost mereu în Top 5, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine. Cred că la toate capitolele trebuie să mai progresez, o să lucrez în continuare şi la serviciu, pentru a fi şi mai puternică”.

