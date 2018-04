Halep, pentru a treia oară în semifinale la Indian Wells

În noaptea de miercuri spre joi, tenismena constănţeană Simona Halep (locul 1 WTA şi cap de serie numărul 1) s-a calificat în semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 8.648.508 dolari. În confruntarea din sferturile de finală, Halep a învins-o pe croata Petra Martic (locul 51 WTA), după două ore şi 23 minute de joc, cu scorul de 6-4, 6-7 (5/7), 6-3, la capătul unui meci în care vântul puternic le-a pus în dificultate pe cele două tenismene. În setul decisiv, Martic a condus cu 3-1, dar Halep s-a impus în următoarele cinci game-uri. Simona Halep şi-a asigurat prin prezenţa în penultimul act al turneului californian un cec în valoarea de 327.965 de dolari şi 390 de puncte WTA.

Sportiva de la ţărmul mării a glumit la finalul întâlnirii din sferturi, spunând că nu ştie cum a câştigat: „A fost foarte dificil de jucat din cauza vântului. Dar am luptat până la final şi probabil că de aceea am câştigat. De fapt, nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat. Am fost puţin frustrată, pentru că vântul nu ne-a dat ritm şi a fost greu să stai concentrat la fiecare minge. Sunt aici pentru că am refuzat să pierd”.

În semifinale, Halep o va întâlni pe Naomi Osaka (Japonia, locul 44 WTA), care a trecut în sferturi de Karolina Pliskova (Cehia, locul 5 WTA şi favorită numărul 5), cu scorul de 6-2, 6-3. Simona Halep a câştigat în 2015 turneul de la Indian Wells.

Citeşte şi

Simona Halep, pentru a 18-a săptămână pe prima poziţie WTA