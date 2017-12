Halep s-a calificat în semifinale la BRD Bucharest Open

Tenismena constănţeană Simona Halep, locul 5 WTA şi principala favorită, s-a calificat în semifinalele turneului BRD Bucharest Open, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, după ce a învins-o vineri, în sferturi, pe favorita nr. 6, Danka Kovinic (Muntenegru), locul 54 WTA, cu scorul de 6-4, 6-2. “Nu a fost un meci uşor, ştiam că joacă bine, dar mă bucur că am câştigat şi că sunt din nou în semifinale la Bucureşti. Danka este o jucătoare bună. Fiecare meci este greu de jucat, toate muncim la fel şi care este mai bună merită să câştige”, a spus Halep. Câştigătoare la Bucureşti în urmă cu doi ani, sportiva în vârstă de 24 de ani, care şi-a asigurat un cec de 11.300 de dolari şi 110 puncte WTA, se va duela sâmbătă pentru un loc în finală cu americanca Vania King, locul 144 WTA, învingătoare vineri în faţa franţuzoaicei Pauline Parmentier, locul 74 WTA, cu scorul de 6-3, 6-1. “Cu Vania King am mai jucat doar pe hard, aşa că de această dată va fi o suprafaţă diferită. Este destul de rapidă, are un joc inteligent, însă voi lupta şi sper să câştig meciul”, a declarat Halep.

În cealaltă semifinală, se vor întâlni germanca Laura Siegemund, locul 43 WTA, a patra favorită, care a trecut de slovena Polona Hercog, locul 84 WTA, cu scorul de 6-2, 6-1, şi letona Anastasija Sevastova, locul 66 WTA şi cap de serie nr. 7, învingătoare în disputa cu italianca Sara Errani, locul 21 şi a doua favorită, cu scorul de 7-6 (7/4), 6-3.

Citeşte şi:

Simona Halep, în sferturi la BRD Bucharest Open

Victorie muncită pentru Simona Halep

Halep îşi păstrează locul 5 WTA