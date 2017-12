Halep s-a calificat la Turneul Campioanelor

Clasată pe locul secund în topul celor mai bune tenismene din acest sezon, Simona Halep a primit o veste excelentă după ce s-a calificat în turul secund la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Constănțeanca și-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor, care va avea loc în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie, la Singapore, și unde vor fi prezente cele mai bune opt sportive din acest an, conform rezultatelor înregistrate în circuitul WTA. Inițial, pentru a fi sigură de prezența la Singapore din punct de vedere matematic, sportiva în vârstă de 24 de ani ar fi trebuit să ajungă cel puțin în turul al treilea la New York, dar eșecurile surprinzătoare înregistrate în primul tur de tenismene din Top 10 WTA i-au adus deja calificarea. Este pentru a doua oară consecutiv când Halep merge la Singapore, la ediția precedentă ajungând până în finală, pierdută în fața americancei Serena Williams, după ce în faza grupelor îi administrase o înfrângere usturătoare liderului mondial. În afara de tenismena constănțeană, doar Serena Williams și-a mai asigurat până acum un loc la ediția din acest sezon a Turneului Campioanelor.

DOUĂ MECIURI ÎN ACEEAȘI ZI

Cap de serie nr. 2 și locul 2 WTA de la US Open, Halep a avut parte un program aglomerat în noaptea de joi spre vineri, disputând două partide. Mai întâi, constănțeanca a evoluat în turul secund al întrecerii feminine de simplu, unde a întâlnit-o pe ucraineanca Katerina Bondarenko, poziţia 104 în ierarhia mondială, pe care a învins-o, cu scorul de 6-3, 6-4. Câteva ore mai târziu, sportiva în vârstă de 24 de ani a debutat în proba de dublu mixt, unde face pereche cu un alt constănțean, Horia Tecău, cei doi jucând, în primul tur, împotriva cuplului spaniol format din Arantxa Parra Santonja și David Marrero.