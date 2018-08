Halep s-a retras de la Connecticut Open

Simona Halep, liderul ierarhiei mondiale, a anunţat, luni seară, într-o conferinţă de presă, retragerea din turneul de categorie Premier de la New Haven, din cauza unor probleme la tendon. Halep a luat această decizie pentru a nu-şi periclita participarea la US Open. „Am încercat să joc, dar nu pot evolua la New Haven, iar turneul US Open va fi unul important. Am avut două săptămâni foarte bune, îmi doream foarte mult să joc aici. A fost o decizie greu de luat, dar a trebuit. Trebuie să mă recuperez până la US Open. Am jucat multe meciuri în ultima perioade într-un ritm intens, la intervale scurte de timp”, a declarat Halep.

Tot luni seară, la simplu feminin, în duelul dintre două jucătoare venite din calificări, Camila Giorgi (Italia, locul 45 WTA) a învins-o pe Ana Bogdan (locul 74 WTA), cu scorul de 6-3, 6-2, după o oră şi 15 minute de joc. La scorul de 5-2 pentru Giorgi în setul secund, Ana Bogdan a cerut intervenţia medicului, acuzând dureri la glezna piciorului stâng. Ana Bogdan va primi un cec în valoare de 6.107 dolari şi un punct WTA.