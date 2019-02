Halep s-a simţit lovită de tren în primul set al confruntării cu Serena Williams

07:17:08 / 22 Ianuarie 2019

Simona

Simona este tenismena si sportiva nr1 in Romania. Simplu,de necontrazis. In meciul de ieri a gresit in primul set cand a crezut ca este victima. Pe parcurs s-a redresat si in seturile 2 si 3 meciul a fost in cumpana,cu rezultatul final imprevizibil. Victorie meritata a Serenei,Simona merita tot respectul nostru. Dar nu pot si nu vreau s-o mai vad dupa meci,la conferinta de presa,la declaratii la cald zambind dupa o infrangere. Indiferent in fata oricarei adversare si in oricare faza a unui turneu. Nu este prima data cand,noi suporterii ei,tristi la infrangere,o vedem zambind parca nepasatoare. In continuare succes si sanatate