Halep se menține pe locul 5 WTA

Învinsă în sferturi la US Open, tenismena constănțeană Simona Halep se menține pe locul 5, cu 4.801 puncte, în clasamentul WTA dat publicității luni, cu un avans de aproape 400 de puncte față de Karolina Pliskova (Cehia), finalistă la New York. Germanca Angelique Kerber este noul număr 1 mondial în tenisul profesionist feminin, cu 8.730p, după ce a câștigat US Open, iar americanca Serena Williams, care are 7.050p, s-a oprit în semifinale. Kerber devine astfel a doua jucătoare germană care urcă pe primul loc în ierarhia WTA, inaugurată în 1975, și prima după ce Steffi Graf a petrecut 377 de săptămâni în fotoliul de lider, în 1997. În vârstă de 28 de ani, Kerber este și cea mai vârstnică jucătoare care devine lider WTA, record deținut anterior de Jennifer Capriati, 25 de ani și 200 de zile. Serena Williams a fost în șase perioade lider WTA, ultima începând în urmă cu mai bine de trei ani în urmă, pe 18 martie 2013. Americanca a fost pe primul loc 186 de săptămâni consecutive.

Locul 3 WTA este ocupat de Garbine Muguruza (Spania), cu 5.830p, urmată de poloneza Agnieszka Radwanska, cu 5.815p. În clasamentul pentru calificarea la Turneul Campioanelor de la Singapore, Halep rămâne pe locul 3, cu 4.259p. În schimb, în ierarhia încasărilor din circuitul WTA, constănțeanca se află pe locul 4, cu 3.146.587 de dolari adunați în acest sezon.

Irina Camelia-Begu se menține pe 23, cu 1.835p, Monica Niculescu a urcat trei poziții, până pe 55, cu 1.050p, iar Sorana Cîrstea a coborât un loc, pe 87, cu 738p. În Top 200 WTA se mai află trei românce: Ana Bogdan pe 107, cea mai bună clasare din carieră, în urcare cu nouă poziţii, cu 589p, Patricia Maria Ţig, în urcare cu un loc, pe 127, cu 451p, şi Andreea Mitu, în coborâre cu două poziții, pe 199, cu 263p. La dublu, Niculescu a coborât două locuri, pe 17, cu 3.815p, Begu alunecat zece poziții, pe 58, cu 1.411p, iar Mitu a avansat două locuri, pe 75, cu 1.108p. Raluca Olaru a coborât nouă poziții, pe 84, cu 900p.

TECĂU ÎȘI PĂSTREAZĂ LOCUL 9 ATP LA DUBLU

Eliminat în optimi la ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, tenismanul constănţean Horia Tecău se menține pe locul 9 ATP de dublu în ierarhia mondială dată publicității luni, cu 5.240 de puncte. Sportivul în vârstă de 31 de ani și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, staționează pe locul 9 și în ierarhia pentru calificarea la Turneul Campionilor de la Londra, cu 2.680p. Celălalt tenisman român de dublu din top, Florin Mergea, a căzut două locuri, până pe 17, cu 3.960p, iar împreună cu indianul Rohan Bopanna staționează pe 11, cu 2.100p, în ierarhia pentru prezenţa la Londra.

La simplu, Marius Copil a coborât trei poziții, pe 173, cu 322p, în timp ce Adrian Ungur a făcut un salt de 23 de locuri, pe 206, cu 265p. Al treilea român din ierarhia ATP este Dragoș Dima, care coborât opt poziții, pe 308, cu 160p, iar Petre-Alexandru Luncanu a alunecat o poziție, pe 307, cu 119p. În fruntea clasamentului se află în continuare sârbul Novak Djokovic, cu 14.040p, urmat de britanicul Andy Murray, cu 9.485p, şi de elveţianul Stanislas Wawrinka, cu 6.200p.

