Halep se pregătește pentru Wimbledon

Eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Birmingham, Simona Halep a rămas în Anglia, unde se pregătește pentru participarea la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, programat în perioada 29 iunie - 12 iulie. Tenismena constănțeană are o misiune dificilă la competiția londoneză, unde la ediția precedentă a ajuns până în semifinale. Totuși, sportiva în vârstă de 24 de ani a declarat că nu are așteptări prea mari, mai ales că nu este într-o formă deosebită. „Vreau să joc așa cum știu. Nu vreau să mă gândesc că trebuie să fac neapărat ceva. Nu am așteptări în privința turneului de la Wimbledon. Îmi doresc doar să joc fără presiune. Cred că pot să joc bine pe iarbă, se potrivește stilului meu. Pe zgură am avut o presiune prea mare pe umeri și nu am făcut față, nu mi-am putut face jocul meu”, a explicat Halep. Tenismena clasată pe locul 3 în ierarhia WTA a postat ieri o fotografie pe pagina personală de Facebook, în care apare antrenându-se alături de tehnicianul australian Darren Cahill și de noul său antrenor, Daniel Dobre. Astfel, au fost alimentate speculațiile privind faptul că Halep l-a angajat pe Cahill cu normă întreagă, deși acesta este sub contract cu televiziunea ESPN. „Simona Halep l-a angajat oficial pe Darren Cahill ca antrenor cu normă întreagă. Celebrul antrenor al lui Andre Agassi și Lleyton Hewitt a mai colaborat cu jucătoarea din România în turneele importante de după Australian Open și îi va lua locul lui Victor Ioniță începând cu turneul de la Wimbledon”, a anunțat site-ul de specialitate www.ubitennis.com. Totuși, conform înțelegerii dintre tenismena constănțeană și tehnicianul australian, încheiată în cadrul programului Adidas Player Development Program, acesta și-a luat angajamentul să o pregătească pe Halep în săptămâna care precede turneul de la Wimbledon, urmând ca pe perioada desfășurării competiției să revină pe postul de comentator la ESPN.