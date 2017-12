Halep se pregătește pentru Turneul Campioanelor

Aflată la București, unde se „recuperează” după accidentarea suferită la turneul de la Beijing, tenismena constănțeană Simona Halep a declarat că nu are probleme grave la tendonul lui Ahile, dar trebuie să fie foarte atentă şi speră să fie aptă pentru Turneul Campioanelor de la Singapore, programat în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie, unde şi-a propus să câştige câteva meciuri. „Am avut o accidentare, încă o am, la tendonul lui Ahile. Este o accidentare dificilă şi trebuie să am foarte mare grijă de ea. E o inflamaţie, nu e foarte gravă, am făcut şi RMN, şi ecografii, de toate. Nu e ceva grav, dar e o inflamaţie pe care trebuie să o îngrijesc foarte bine. Eu îmi doresc să joc, să fiu aptă să joc la Singapore, mi-aş dori enorm pentru că acesta a fost ţelul meu, a fost obiectivul meu pentru anul acesta. L-am îndeplinit, acum sper să merg şi să joc cât de bine pot, să câştig câteva meciuri. E un lucru deosebit, o onoare pentru mine să fiu numărul 1 la turneul de la Singapore, dar asta nu prea contează, pentru că toate cele opt de acolo joacă un tenis foarte bun şi valorile sunt apropiate, aşa că nu mă gândesc că sunt numărul 1, 2 sau 3, mă gândesc doar că trebuie să iau fiecare meci şi să îl joc sută la sută”, a spus Halep.

ANA BOGDAN, PE TABLOUL PRINCIPAL LA HONG KONG

Tenismena Ana Bogdan, locul 152 WTA şi cap de serie nr. 1 în calificări, a acces pe tabloul principal al turneului WTA de la Hong Kong, după ce a învins-o, duminică, pe Chanel Simmonds (Africa de Sud, 312 WTA), cu scorul de 6-3, 6-2, după 71 de minute. În primul tur al calificărilor, Bogdan a întrecut-o pe japoneza Mizuno Kijima (629 WTA), cu scorul de 6-7 (1/7), 6-4, 6-1. Bogdan va primi 19 puncte WTA şi 2.200 dolari pentru calificarea pe tabloul principal. Adversara Anei Bogdan în primul tur va fi Jelena Jankovic (Serbia, 24 WTA şi cap de serie nr. 4).

Citește și:

Halep se „recuperează” în țară

Halep, locul secund în ancheta pentru „lovitura lunii septembrie”