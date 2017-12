Halep se recuperează pentru Australian Open

După ce s-a retras în turul secund al turneului de la Sydney, dotat cu premii în valoare totală de 731.000 de dolari, Simona Halep face eforturi pentru a se recupera complet înaintea primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, care va începe luni. Tenismena constănțeană, clasată pe locul 3 în ierarhia mondială, le-a cerut scuze fanilor pentru că nu a putut juca la Sydney, dar le-a promis că va face totul pentru a fi în formă la Melbourne. „Am tot sperat că am păcălit gastroenterita ce mi-a dat mari bătăi de cap în timpul finalei de la Shenzen. Ca să fiu sinceră, nici nu știu cum am jucat finala. Cred că a fost adrenalina și dorința de a juca. Nici nu m-am gândit prea mult la mine, ci am vrut să joc cât mai bine. Oricât de multă grijă am avut şi oricât m-am luptat, boala a înaintat şi iată că am ajuns la Sydney, împreună cu toată echipa tehnică, doar ca să luăm bătaie de la un virus. Din păcate, pentru mine, mai presus de tot efortul din spate se află tristeţea de a nu putea juca. Totuşi, lupt în continuare şi încerc să mă refac pentru a începe cât mai rapid antrenamentele în vederea Australian Open. Să îmi ţineţi pumnii, sper să mă fac bine la timp!”, a postat Halep pe propria pagină de Facebook.

Sportiva în vârstă de 24 de ani speră să aibă astfel șansa de a repeta prestația de la ediția anterioară a Australian Open, când a ajuns în sferturile de finală, stabilind cea mai bună performanță din carieră la Melbourne. „Sunt încrezătoare, mai ales că am avut un start bun la Shenzen și am jucat mai bine de la meci la meci. Anul trecut am avut un rezultat bun la Australian Open, dar acum totul este diferit. Va fi mai multă presiune pe umerii mei, dar sunt sigură că pot face din nou performanțe importante”, a explicat Halep.

MITU, ÎN TURUL SECUND AL CALIFICĂRILOR

Dintre cele trei tenismene române intrate în calificări la Australian Open, doar una a reușit să depășească primul tur. Astfel, Cristina-Andreea Mitu, locul 116 WTA, a acces în turul secund, după ce a învins-o, cu scorul de 6-4, 3-6, 10-8, pe Claire Feuerstein (Franţa, locul 157 WTA), şi va juca în faza următoare a competiţiei cu Hiroko Kuwata (Japonia, locul 180 WTA). În schimb, Patricia Maria Ţig, locul 215 WTA, şi Ana Bogdan, poziţia 208 în ierarhia mondială, au pierdut în primul tur. Ţig a fost întrecută, cu scorul de 7-6 (8/6), 7-5, de Julia Glushko (Israel, locul 153 WTA), iar Ana Bogdan a fost învinsă, cu scorul de 6-2, 6-3, de Petra Martic (Croaţia, locul 183).