Halep și Cîrstea vor juca vineri dimineață

Două românce vor evolua vineri dimineață în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing (China), dotat cu premii în valoare totală de 6.381.679 de dolari.

De la ora 7.30, tenismena constănţeană Simona Halep, locul 2 WTA şi favorită nr. 2, o va înfrunta în sferturi pe Daria Kasatkina (Rusia, locul 34 WTA), cea care a eliminat-o pe Halep în turneul de la Wuhan, în turul al doilea, cu scorul de 6-2, 6-1. „Am jucat împotriva Dariei Kasatkina, aşa că poate e momentul unei revanşe, dar nu ştii niciodată. Este un adversar dificil, loveşte diferit şi luptă până la final. Trebuie să mă uit la ce am făcut la Wuhan, ce nu am făcut şi să încerc să joc mai bine”, a spus Halep.

Nu mai devreme de ora 9.30, Sorana Cîrstea (locul 44 WTA) o va avea ca adversară pe Jelena Ostapenko (Letonia, locul 8 WTA şi cap de serie nr. 9). Cîrstea și Otapenko au jucat împreună la dublu la China Open, fiind eliminate, în primul tur, de cuplul format din Monica Niculescu şi Su-Wei Hsieh (Taiwan). „Cred că suntem bune prietene acum. Este o fată drăguţă şi o jucătoare foarte bună. Are un joc similar cu al meu, un tenis agresiv. Am avut nişte schimburi de mingi intense la New York, sper să avem un meci bun şi mâine”, a spus Ostapenko despre Sorana Cîrstea, la conferinţa de presă. Cîrstea şi Ostapenko s-au mai întâlnit o singură dată până acum, în acest an, în turul secund la US Open, tenismena letonă învingând cu scorul de 6-4, 6-4.

Dacă vor câștiga aceste partide, Halep și Cîrstea vor fi adversare în semifinale la Beijing.

