Halep și Tecău, cei mai buni tenismeni români ai anului

Tenismenii constănțeni au fost eroii Galei Tenisului Românesc, organizată joi seară, la București, de Federația Română de Tenis. În cadrul galei s-au acordat premii pentru performerii anului 2015. Astfel, Simona Halep, locul 2 în ierarhia mondială WTA de simplu, a fost desemnată cea mai bună jucătoare de tenis din România în acest sezon, în timp ce la masculin distincția i-a revenit lui Horia Tecău, locul 2 în clasamentul ATP de dublu. „Sunt foarte emoționată și vă mulțumesc mult pentru acest premiu, care înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt foarte mulțumită de ceea ce am realizat pe parcursul anului 2015. Spun asta pentru că am terminat al doilea an consecutiv pe podiumul WTA și este un lucru deosebit pentru mine. Desigur, am avut și suișuri, și coborâșuri, dar așa se întâmplă în viața unui sportiv”, a spus Halep. „A fost un an incredibil pentru mine. În timp, cu răbdare, am reușit să depășesc câteva dintre limitele mele. Felicit federația pentru această gală, ar fi bine să se organizeze așa ceva în fiecare an”, a declarat Tecău.

DUBLU PENTRU RIO

Cei doi sportivi din orașul de la țărmul mării și-au dezvăluit obiectivele pentru anul următor și au confirmat faptul că vor juca împreună în proba de dublu mixt de la Jocurile Olimpice de la Rio. „Îmi doresc să joc, să fiu sănătoasă, acesta este unul dintre obiectivele mele mari pentru anul următor. Îmi doresc să joc și dublu mixt, cu Horia sau cu Florin. Eu îmi doresc să joc cu Horia, pentru că am mai jucat și ne știm cât de cât, însă o să vedem la momentul respectiv. Am făcut pereche la US Open și s-ar putea să mai facem și în viitor. Chiar mi-a plăcut să joc cu el, a fost o experiență deosebită și mă bucur că am câștigat niște meciuri importante. Sper să aducem o medalie țării, pentru asta mergem acolo, dar nu o să fie ușor”, a explicat Halep. „Cu siguranță, la Olimpiadă voi participa la două probe. Este foarte important pentru noi, pentru palmaresul nostru, pentru România să câștigăm o medalie de aur la Rio. Avem anul acesta șanse pe mai multe planuri, avem șanse reale și la simplu fete, și la dublu băieți, și la dublu mixt. Este un an special pentru noi. Cu Simona este greu să mai joc la un turneu de Mare Șlem, înaintea Jocurilor Olimpice. Poate la Roland Garros sau la Wimbledon să jucăm împreună. Este important să mai joc câteva turnee și împreună cu Florin Mergea”, a adăugat Tecău.

PREMII ȘI LA JUNIORI PENTRU CONSTĂNȚENI

În cadrul galei de joi au mai fost premiați și alți tenismeni constănțeni, la nivel de juniori. Astfel, Selma Cadâr (LPS „Nicolae Rotaru”) a fost recompensată pentru cel mai bun rezultat înregistrat de tenisul românesc la FOTE, unde a câștigat medalia de bronz la dublu, alături de Andreea Prisăcariu, în timp ce Carmen-Roxana Manu (LPS „Nicolae Rotaru”) a făcut parte din cea mai bună echipă de junioare, reprezentativa tricoloră sub 14 ani, împreună cu Smaranda Corneanu și Andreea Velcea. Totodată, au mai fost premiate cea mai bună echipă - Fed Cup (Simona Halep, Irina-Camelia Begu, Monica Niculescu, Alexandra Dulgheru, Andreea Mitu, Raluca-Ioana Olaru, Sorana Cîrstea), cea mai rapidă ascensiune în clasamentul de dublu - Florin Mergea, performanţe deosebite la nivelul juniorilor mici - Nini Dică şi Smaranda Corneanu, cel mai bun junior - Filip Jianu, cea mai bună junioare - Elena Gabriela Ruse și cea mai bună echipă de juniori - reprezentativa sub 18 ani (Nicolae Frunză, Bogdan Borza şi Călin Manda).

