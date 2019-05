Halep speră să câştige... câteva meciuri la Paris

După tragerea la sorţi a partidelor de pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului, tenismena constănțeană Simona Halep, ocupanta locului 3 WTA, cap de serie numărul 3 şi deţinătoarea trofeului, a declarat că speră să câștige câteva meciuri la actuala ediție: „Am jucat trei finale aici şi cea din 2017 a fost dureros să o pierd, dar anul trecut am avut cea mai frumoasă amintire de pe teren, ridicând acest frumos trofeu. În sfârşit, am putut să-l ating şi a fost un moment şi amintiri extraordinare pentru mine. Cele mai bune momente au fost atunci când am ridicat trofeul şi s-a cântat imnul pe arenă. Îmi place să fiu la Paris, aşa că sunt foarte bucuroasă că am câştigat pentru prima dată un trofeu de Grand Slam aici, la Paris. Am văzut noua arenă centrală, m-am antrenat pe ea, arată foarte bine, felicitări pentru ceea ce aţi făcut! Simt emoţii pentru că am câştigat trofeul şi la juniori, şi anul trecut, sunt foarte fericită să revin, să fiu bine din punct de vedere fizic şi sper să câştig câteva meciuri”.

Halep o va întâlni în primul tur pe australianca Ajla Tomljanovic (locul 47 WTA), iar dacă va ajunge în turul al doilea o va înfrunta pe învingătoarea din partida Chloe Paquet (Franța, locul 223 WTA, beneficiara unui wild-card) - Magda Linette (Polonia, locul 86 WTA).

Halep ar putea juca în turul al treilea cu Daria Gavrilova (Australia, locul 63 WTA) sau cu Lesia Tsurenko (Ucraina, locul 27 WTA), în optimi o poate întâlni pe Daria Kasatkina (Rusia, locul 21 WTA) sau pe Qiang Wang (China, locul 16 WTA), iar în sferturi, pe Petra Kvitova (Cehia, locul 6 WTA) sau pe Aryna Sabalenka (Belarus, locul 11 WTA).

Tenismena constănțeană se află pe partea superioară a tabloului, cu numărul 1 mondial, japoneza Naomi Osaka, pe care o poate avea drept adversară în semifinale.