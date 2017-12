Halep străluceşte la Wimbledon

Constănţeanca Simona Halep și-a confirmat încă o dată statutul de nouă stea a tenisului mondial şi a devenit prima jucătoare din România care atinge faza semifinalelor la cel mai prestigios turneu din lume, cel de la Wimbledon. Finalistă în urmă cu o lună la Roland Garros, sportiva în vârstă de 22 de ani străluceşte şi la All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ieri, Halep, nr. 3 WTA şi cap de serie nr. 3, a zdrobit-o în sferturile de finală pe finalista ediţiei precedente, germanca Sabine Lisicki, cap de serie nr. 19, cu scorul de 6-4, 6-0, după un meci care a durat doar 57 de minute. Constănţeanca a avut probleme doar în debutul partidei, când Lisicki a condus cu 3-0 şi 4-1, dar a revenit spectaculos şi a egalat la 4. Din acel moment, pe teren s-a aflat, practic, o singură jucătoare, Halep obţinând o victorie extrem de clară, sub ochii prinţului William şi ducesei Kate, aflaţi în tribune. Drept urmare, constănţeanca a depăşit performanţa stabilită în 1978 şi 1981 chiar de către actualul ei manager, Virginia Ruzici, ajunsă până în sferturi, şi este la un pas să-l egaleze pe Ilie Năstase, finalist în 1972 şi 1976.

La final, Halep a mărturisit că a început să joace cel mai bun tenis al său la scorul de 4-1 în favoarea adversarei în primul set. „Nu a fost chiar uşor. A fost un meci bun, în care am început mai lent. Am fost condusă cu 4-1, după care am revenit şi am jucat cel mai bun tenis. A fost incredibil să joc pe Arena Centrală, m-am bucurat de fiecare moment acolo. Sunt fericită că am putut câştiga în două seturi, pentru că trebuie să fiu gata pentru următorul meci”, a spus constănţeanca, adăugând că i-a folosit extrem de mult experienţa acumulată la Roland Garros: „Şi la Roland Garros am fost jucătoarea cea mai bine clasată rămasă în competiţie, dar acum am mai multă experienţă, nu mai am atâta presiune şi dau totul pe teren pentru că iubesc tenisul”.

LA UN PAS DE LOCUL 2 WTA. Prin calificarea în semifinale, Halep şi-a asigurat 780 de puncte WTA, dar şi un cec în valoare de 440.000 de lire sterline, ceea ce a transformat-o în sportivul român cu cele mai mari premii obţinute din tenis - peste 5,3 milioane de dolari. Ea l-a devansat astfel pe fostul lider, un alt constănţean, Andrei Pavel, care a câştigat în carieră 5,225 milioane de dolari. Pe locul 3 în clasamentul all-time al românilor se află Victor Hănescu, jucător încă în activitate, cu 4,3 milioane de dolari. Constănţeanca are însă un obiectiv şi mai important - locul secund în clasamentul mondial. Astfel, dacă va ajunge în finală, Halep o va devansa în ierarhia WTA pe chinezoaica Na Li şi se va apropia şi mai mult de lidera clasamentului, Serena Williams. Constănţeanca a explicat însă că nu are niciun secret pentru rezultatele bune obţinute în ultima perioadă. „Nu este vorba de nicio cheie. Este vorba de faptul că am mai multă încredere. Secretul este să mă bucur de fiecare meci. Îmi place cum mă mişc pe teren, cum mă simt şi mă bucur de fiecare moment”, a spus Halep.

ADVERSAR INCOMOD. În penultimul act, constănţeanca se va duela azi cu o altă revelaţie a acestui sezon, canadianca Eugenie Bouchard (cap de serie nr. 13), care a trecut ieri în semifinale, de Angelique Kerber (Germania, locul 7 WTA şi cap de serie nr. 9), cu scorul de 6-3, 6-4, după 72 de minute. În vârstă de 20 de ani, canadianca a atins faza semifinalelor la toate turneele de Grand Slam desfăşurate în 2014 - Australian Open, French Open şi Wimbledon. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, în acest an, în optimile de finală la Indian Wells, când constănţeanca s-a impus cu 6-2, 1-6, 6-4. „Va fi o partidă grea cu Halep, mai ales că am văzut că joacă foarte bine. Sunt mulţumită că joc în semifinale, dar de data asta ar fi bine să merg mai departe. Noi suntem noua generaţie şi ne aşteaptă multe în tenisul feminin”, a declarat Bouchard. În cealaltă semifinală se vor întâlni două jucătoare din Cehia, Petra Kvitova, cap de serie nr. 6, şi Lucie Safarova, cap de serie nr. 23.