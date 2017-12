Halep va afla adversara din sferturile turneului de la Stuttgart

Tenismena constănțeană Simona Halep, cap de serie numărul 4 şi locul 5 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA Premier de la Stuttgart, din Germania, desfăşurat pe zgură şi dotat cu premii în valoare de 710.900 de dolari. Halep, care nu a jucat în primul tur, s-a impus fără probleme în turul secund, scor 6-2, 6-3, în duelul cu Barbora Strycova (Cehia, locul 17 WTA).

„A fost un meci excelent pentru mine, primul jucat în acest an într-un turneu oficial pe zgură. Am întâlnit o adversară foarte bun. Am făcut o treabă foarte bună! Cheia jocului meu este să fiu agresivă și să țintesc liniile. Din fericire, astăzi (n.r. - miercuri) mi-a ieșit! Am fost foarte aproape de a câștiga Roland Garros-ul în 2014, acum muncesc din greu zi de zi și rămâne visul meu să câștig un turneu de Grand Slam. Nu este ușor, dar îmi doresc mult să reușesc”, a declarat Simona Halep imediat după meci.

În sferturile de finală, Halep o va întâlni pe câştigătoarea partidei Johanna Konta (Marea Britanie, 7 WTA) - Anastasija Sevastova (Letonia, 26 WTA), care se va disputa joi după amiază, de la ora 14.30.

Prezenţa în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart este recompensată cu 100 de puncte în ierarhia mondială şi un cec în valoare de 10.910 dolari. Halep va juca vineri în sferturile de finală la simplu.

Dar până atunci, joi după amiază, nu mai devreme de ora 15.30, în sferturile de finală ale probei de dublu, Simona Halep şi poloneza Alicja Rosolska vor înfrunta perechea Andrea Hlavackova (Cehia) / Samantha Stosur (Australia).

