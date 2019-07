Halep va înfrunta o americancă în vârstă de 15 ani

După succesul din turul al treilea de la Wimbledon, 6-3, 6-1 cu Victoria Azarenka (Belarus, locul 40 WTA), tenismena constănţeană Simona Halep (locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7) a considerat victoria una nu atât de uşoară. „Nu a fost atât de uşor pe cât o arată scorul, dar m-am simţit extraordinar pe teren şi am jucat cel mai bun tenis al meu pe iarbă. Este o adversară foarte dificilă şi este întotdeauna greu să joci împotriva ei, dar am dat totul şi am fost încrezătoare. Abia aştept să joc pe următorul meci şi sper să pot evolua mai bine Nu mă uit niciodată pe tablou, o iau meci cu meci, pentru că e mult mai bine, nu simţi presiunea atât de mult, vreau să mă bucur de timpul petrecut pe teren şi încerc să fiu la cel mai înalt nivel”, a spus Simona Halep, după încheierea partidei cu Azarenka, la microfonul Eurosport.

Halep şi-a depăşit astfel rezultatul de anul trecut, când a fost eliminată în turul al treilea de Su-Wei Hsieh, scor 6-3, 4-6, 5-7. Cel mai bun rezultat obţinut de Halep la Wimbledon a fost prezenţa în penultimul act, în 2014.

Adversara Simonei din optimile de finală va fi americanca în vârstă de 15 ani Cori Gauff, ocupanta locul 313 WTA, jucătoare venită din calificări. După două ore şi 45 de minute de joc, Gauff a eliminat-o vineri seară, în turul al treilea, cu scorul de 3-6, 7-6 (9/7), 7-5, pe slovena Polona Hercog (locul 60 WTA), după ce a salvat două mingi de meci.