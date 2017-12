Halep va lupta joi pentru un loc în semifinale

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 2 WTA și principala favorită la Singapore, va evolua joi, în jurul orei 9.00 (în direct la Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), în meciul decisiv pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, competiție dotată cu premii de 7 milioane de dolari, adversară fiind poloneza Agnieszka Radwanska, locul 6 WTA. În primele două jocuri din Grupa Roșie, Halep a înregistrat o victorie, 6-0, 6-3, cu italianca Flavia Pennetta, locul 8 WTA, și o înfrângere, cu 4-6, 4-6, în fața rusoaicei Maria Şarapova. În urma acestor rezultate, Şarapova se află pe primul loc în grupă, cu două victorii (4/1 setaveraj), urmată de Halep, cu o victorie (2/2), Pennetta, tot cu o victorie (2/2) şi Radwanska, fără victorie (1/4). Primele două jucătoare clasate în fiecare grupă se califică în semifinalele turneului. În cazul unui succes în disputa cu poloneza, constănțeanca își asigură prezența în penultimul act al întrecerii, iar dacă va câștiga cel puțin un set va merge mai departe, dacă Șarapova se impune în fața italiencei, în partida programată tot joi, dar de la ora 13.30.

„Nu vreau să fac calcule. Mai am încă un meci. Dacă voi fi în semifinale, este foarte bine. Dacă nu, este la fel de bine. Aştept vacanţa, aşa că nu contează, dar evident că mi-aş dori să ajung în semifinale. Mai întâi trebuie să mă gândesc la meciul cu Radwanska. Va fi foarte greu. Şarapova s-a mişcat foarte bine şi a dat nişte lovituri incredibile. Nu a ratat. Cred că a avut o zi foarte bună, a dat totul și a meritat să câştige. Am încercat să vin mai aproape de fileu şi să fiu mai agresivă, dar a jucat foarte bine. Pot spune că nu m-a lăsat să-mi fac jocul. Am făcut unele greşeli. Am comis două în primul set, la 5-4, dar nu trebuie să găsesc scuze. Vreau să iau lucrurile pozitive din acest meci, să lucrez la ele şi să fiu mai bună data viitoare când voi juca împotriva ei”, a spus Halep după întâlnirea cu Șarapova.

PALMARES ECHILIBRAT

Halep și Radwanska s-a întâlnit de opt ori, fiecare câștigând câte patru jocuri, dar constănțeanca s-a impus în patru din ultimele cinci dispute. Ultima partidă a avut loc în august, în sferturile de finală ale turneului de la Toronto, când Halep a câştigat cu scorul de 0-6, 6-3, 6-1. Tot Simona a învins în semifinalele ediţiei trecute de la Turneul Campioanelor, scor 6-2, 6-2, în turul secund la Roma, în 2013, scor 6-7 (2/7), 6-1, 6-2, şi în semifinalele turneului de la Doha, în 2014, scor 7-5, 6-2. La rândul ei, poloneza a câştigat în semifinalele turneului de la Indian Wells, în 2014, scor 6-3, 6-4, în 2011, în turul al treilea de la Australian Open, scor 6-1, 6-2, în finala turneului de la Bruxelles, din 2012, scor 7-5, 6-0, şi în turul secund la Auckland, în 2013, scor 6-3, 6-1.

TECĂU ŞI ROJER, ÎN SFERTURI LA BASEL

Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 1, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Basel, dotat cu premii în valoare totală de 2.022.300 de dolari. Tecău și Rojer au trecut, în primul tur, de cuplul alcătuit din Leonardo Mayer (Argentina) și Andreas Seppi (Italia), scor 7-6 (7/5), 7-6 (7/2). În sferturi, Tecău şi Rojer vor întâlni cuplul spaniol format din Marc Lopez și Rafael Nadal. Pentru calificarea în sferturi, Tecău şi Rojer și-au asigurat 11.600 de euro şi 90 de puncte în clasamentul ATP de dublu.

