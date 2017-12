Halep visează la o nouă semifinală la Wimbledon

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA, a declarat că speră să joace din nou o semifinală la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem, care va debuta săptămâna viitoare la All England Club din Londra. „Visez să joc din nou o semifinală la Wimbledon, dar trebuie să iau meci cu meci și să văd cât de departe pot ajunge. E plăcut să revin la Wimbledon, îmi place acest turneu. E un pic dificil să joci pe iarbă, dar sunt obișnuită deja, sunt de câteva zile aici și îmi place să joc aici. Am avut rezultate bune în 2014 la Wimbledon, când am jucat în semifinală, am făcut un turneu foarte bun. Am încredere pe iarbă, dar trebuie să mă antrenez mult înainte pentru a simți mingea și mai ales să o simt în timpul meciului, pentru că e diferit. Aceste zile de pregătire sunt importante pentru mine și sper să mă obișnuiesc cu această suprafață, pentru că nu e ușor. Trebuie să am reflexe bune în timpul punctelor și să servesc bine. Deci trebuie să îmi îmbunătățesc serviciul și să fiu concentrată la fiecare lovitură”, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani. Halep a reușit cel mai bun rezultat al său la Wimbledon în 2014, când a ajuns în semifinale, fiind învinsă de Eugenie Bouchard, în timp ce anul trecut a pierdut în primul tur.

DOUĂ ROMÂNCE, PRINTRE FAVORITE LA WIMBLEDON

Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat lista capilor de serie în probele de simplu, iar România va avea două reprezentante printre favorite în competiția feminină, Simona Halep, desemnată cap de serie nr. 5, și Irina Camelia Begu, care va fi cap de serie nr. 26. Primele favorite pe iarba londoneză sunt Serena Williams (SUA) și Garbine Muguruza (Spania, învingătoarea de la Roland Garros), iar primii capi de serie la masculin sunt sârbul Novak Djokovic și britanicul Andy Murray.

Lista capilor de serie de la Wimbledon -

LA FEMININ: 1. Serena Williams (SUA), 2. Garbine Muguruza (Spania), 3. Agnieszka Radwanska (Polonia), 4. Angelique Kerber (Germania), 5. Simona Halep (ROMÂNIA), 6. Victoria Azarenka (Belarus), 7. Roberta Vinci (Italia), 8. Belinda Bencic (Elvetia), 9. Venus Williams (SUA), 10. Madison Keys (SUA), 11. Petra Kvitova (Cehia), 12. Timea Bacsinszky (Elvetia), 13. Carla Suarez Navarro (Spania), 14. Svetlana Kuznețova (Rusia), 15. Samantha Stosur (Australia), 16. Karolina Pliskova (Cehia), 17. Johanna Konta (Marea Britanie), 18. Elina Svitolina (Ucraina), 19. Sloane Stephens (SUA), 20. Dominika Cibulkova (Slovacia), 21. Sara Errani (Italia), 22. Anastasia Pavliucenkova (Rusia), 23. Jankovic Jelena (Serbia), 24. Ana Ivanovic (Serbia), 25. Barbora Strycova (Cehia), 26. Irina-Camelia Begu (ROMÂNIA), 27. Kiki Bertens (Olanda), 28. Coco Vandeweghe (SUA), 29. Lucie Safarova (Cehia), 30. Daria Kasațina (Rusia), 31. Caroline Garcia (Franța), 32. Kristina Mladenovic (Franța).

LA MASCULIN: 1. Novak Djokovic (Serbia), 2. Andy Murray (Marea Britanie), 3. Roger Federer (Elveția), 4. Stan Wawrinka (Elveția), 5. Kei Nishikori (Japonia), 6. Milos Raonic (Canada), 7. Richard Gasquet (Franța), 8. Dominic Thiem (Austria), 9. Marin Cilic (Croația), 10. Tomas Berdych (Cehia), 11. David Goffin (Belgia), 12. Jo-Wilfried Tsonga (Franța), 13. David Ferrer (Spania), 14. Roberto Bautista Agut (Spania), 15. Nick Kyrgios (Australia), 16. Gilles Simon (Franța), 17. Gael Monfils (Franța), 18. John Isner (SUA), 19. Bernard Tomic (Australia), 20. Kevin Anderson (Africa de Sud), 21. Philipp Kohlschreiber (Germania), 22. Feliciano Lopez (Spania), 23. Ivo Karlovic (Croația), 24, Alexander Zverev (Germania), 25. Viktor Troicki (Serbia), 26. Benoit Paire (Franța), 27. Jack Sock (SUA), 28. Sam Querrey (SUA), 29. Pablo Cuevas (Uruguay), 30. Alexandr Dolgopolov (Ucraina), 31. Joao Sousa (Portugalia), 32. Lucas Pouille (Franța).

VICTORII PENTRU MITU ȘI COPIL

Andreea Mitu, locul 160 WTA, s-a calificat în turul secund al calificărilor de la Wimbledon, după ce a trecut în runda inaugurală de germanca Anne Schaefer, locul 222 WTA, cu scorul de 6-4, 6-2, și se va duela în faza următoare cu rusoaica Irina Hromaceva, locul 123 WTA. În schimb, Ana Bogdan, locul 141 WTA, a fost învinsă de luxemburgheza Mandy Minella, locul 128 WTA, cu scorul 4-6, 7-6 (7/3), 6-1.

La masculin, Marius Copil, locul 174 ATP, a trecut la pas în manşa secundă a calificărilor, învingându-l cu scorul de 6-1, 6-2 pe chinezul Di Wu, locul 158 ATP, și se va lupta pentru un loc în ultimul tur al calificărilor cu francezul Kenny De Schepper, locul 139 ATP și cap de serie nr. 25. În schimb, Adrian Ungur, locul 186 ATP a cedat în runda inaugurală în fața veteranului spaniol Ruben Ramirez-Hidalgo, locul 242 ATP, cu scorul de 7-6 (7/1), 4-6, 3-6.

