Halep vrea două succese în Fed Cup

Cu patru jucătoare din Top 100 WTA în componență, Simona Halep (3 WTA), Irina-Camelia Begu (34 WTA), Monica Niculescu (57 WTA) și Alexandra Dulgheru (95 WTA), echipa României de Fed Cup forțează calificarea în play-off-ul pentru Grupa Mondială. Tenismenele tricolorele sunt mari favorite în confruntarea cu Spania, programată sâmbătă și duminică, la Galați, în barajul pentru menţinerea în Grupa Mondială II. Marile speranțe se îndreaptă către liderul echipei, Simona Halep, care a susținut, marți seară, primul antrenament pe noua suprafață montată în patinoarul „Arena” din Galați.

„Este OK, a fost primul antrenament pentru mine și este greu să-mi spun acum părerea, dar m-am simțit bine și a mers bine antrenamentul. Îmi place să joc pentru țară și sper să facem o treabă bună împreună. Aici, la Galaţi, am jucat cele mai multe turnee când eram copil. Acum mai mult de zece ani jucam toate turneele de la Galaţi. A însemnat foarte mult acest oraş pentru mine. Poate aici a fost începutul pentru ceea ce sunt acum”, a spus tenismena constănțeană, care a adăugat că nu se teme de cea mai bună jucătoare a ibericelor, Garbine Muguruza, chiar dacă aceasta a învins-o anul trecut, pe o suprafață asemănătoare cu cea de la Galați. „Nu simt presiune. Spania este o echipă cu jucătoare cu experienţă, dar noi vrem să ne impunem. Și eu îmi doresc, bineînțeles, să câștig ambele meciuri, dar va fi greu, pentru că Muguruza joacă bine. Cu cealaltă jucătoare nu prea am jucat, deci va fi ceva nou. O să fac tot ce pot să câştig meciurile mele şi să mă adaptez cum trebuie la eveniment. Cu susținerea publicului și faptul că sunt acasă, sper să câștig ambele meciuri”, a explicat Halep, subliniind că speră ca preşedintele Klaus Iohannis să vină la Galaţi şi să cânte imnul alături de jucătoarele din echipa României. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, constănțeanca a anunțat că va accepta provocarea lansată de clubul de fotbal Steaua București şi va dona şi o sumă de bani pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer: „Acum am aflat şi eu despre acest lucru. Accept să ajut copiii bolnavi şi voi face un selfie. Voi dona şi o sumă de bani pentru aceşti copii”, a confirmat Halep.

Primele două meciuri de simplu sunt programate sâmbătă, iar duminică se vor disputa celelalte două meciuri de simplu și meciul de dublu.