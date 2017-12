Halep: ”Eram pregătită pentru un eşec. Este inevitabil să ai şi o cădere după o perioadă bună”

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA, a declarat, astăzi, după ce a fost învinsă de Alize Cornet în primul tur la Madrid, că era pregătită pentru un eşec, ea considerând că este inevitabilă o cădere după o perioadă bună, informează digisport.ro. "A fost greu să gestionez situația asta, îmi doream să repet rezultatul de anul trecut, cum am mai spus, dar m-am gândit prea mult la asta și de aceea probabil am fost un pic blocată mental. Dar este bine şi cum am spus învăţ multe din meciul ăsta şi mă aşteptam la un asemenea eşec, oarecum, pentru că am jucat bine o perioadă destul de lungă şi este inevitabil să mai ai și o cădere. De obicei căderile te ajută ca să mergi și mai sus. Nu am avut mintea relaxată ca să pot să schimb (ceva). Am încercat tot ce am putut astăzi, am luptat până la sfârșit, dar într-un fel degeaba pentru că nu am făcut ceea ce trebuia să fac", a arătat ea. Simona Halep a precizat că Alize Cornet a fost mai activă şi acest lucru a făcut diferenţa: "A jucat mai bine decât mine azi, nu am reușit să îmi fac setul în primul set, mingea de set. Se mai întâmplă. Din meciul acesta am multe de învățat. Am avut o presiune în plus şi nu a fost bine, nu m-a ajutat, este normal, îmi doream să repet rezultatul, dar nu întotdeauna e bine să te gândești prea mult la asta. Alize este o jucătoare bună, solidă, a scos toate mingile, a făcut şi ea puncte, a fost mult mai activă decât mine și asta a făcut diferența. Urmează turneul de la Roma, o pregătire mult mai puternică, sunt pregătită să o iau de la capăt și să mă gândesc la următorul turneu pozitiv". Vă amintim că jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA, finalistă la ediţia precedentă a Madrid Open, a fost învinsă, astăzi, de sportiva franceză Alize Cornet, locul 28 WTA, cu scorul de 7-6 (6), 6-3, în prima manşă a turneului de categorie Premier din capitala Spaniei.