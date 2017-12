Halep: ”Sunt mulţumită de nivelul meu de joc, cred că acum mi-am luat revanşa”

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, care a învins-o, cu scorul de 6-4, 6-2, pe Yanina Wickmayer, locul 80 WTA, şi s-a calificat în sferturile de finală la Australian Open, a declarat că este mulţumită de nivelul de joc şi consideră că şi-a luat revanşa în faţa sportivei belgiene. "Sunt mulţumită de nivelul de joc, m-a învins de câteva ori înainte, dar acum cred mi-am luat revanşa. Sunt fericită că am jucat cel mai bun tenis al meu. Cred că mi-am îmbunătăţit mult jocul, am servit mai bine, am fost agresivă, am deschis bine terenul, m-am descurcat foarte bine. Nu sunt aşa de calmă pe teren, dar încerc să rămân concentrată, nu e uşor să pierzi puncte pe care crezi ar fi trebuit să le câştigi, dar încerc să-mi menţin concentrarea şi să fac cel mai bun tenis", a declarat Halep la Eurosport. Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-4, 6-2, pe sportiva belgiană Yanina Wickmayer, locul 80 WTA, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Australian Open, fază pe care a atins-o şi la precedenta ediţie a competiţiei de Grand Slam. Până astăzi, Simona Halep şi Yanina Wickmayer se întâlniseră de trei ori, partide în care românca nu a reuşit să câştige niciun set. Wickmayer s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2, în finala turneului de la Torhout din 2010, o competiţie ITF, cu scorul de 6-0, 6-2, în sferturile de finală ale turnului de la Auckland din 2011 şi cu scorul de 6-4, 6-0, tot în sferturi, la Hobart, în 2012. Calificarea în sferturi este recompensată la Australian Open cu 430 de puncte WTA şi un cec în valoare de 340.000 de dolari australieni (240.000 de euro). În faza următoare, Halep o va întâlni pe Ekaterina Makarova, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 10, care a trecut, tot duminică, de germana Julia Goerges, locul 73 WTA, scor 6-3, 6-2.