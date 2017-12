Halle Berry, nemulțumită de lipsa diversității la nominalizările la Oscar

Actrița Halle Berry, în vârstă de 49 de ani, se alătură grupului de actori afro-americani care au criticat selecțiile la Oscar din acest an, catalogând lipsa diversității privind nominalizările drept ”dureroasă”, scrie UPI.com. Halle Berry este, deocamdată, singura actriță afro-americană care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță. ”Cred că în acel moment, când am spus în discursul de primire a premiului că în acea seară s-a deschis o ușă, am crezut cu toată ființa mea că va exista o schimbare, pentru că această ușă, această barieră fusese spartă”, a declarat actrița, conform revistei ”People”. ”Și acum, la aproape 15 ani după câștigarea acelui Oscar, este dureros să vezi că nicio altă femeie de culoare nu a mai câștigat premiul. Este dureros pentru că am considerat acel moment mai important decât propria mea persoană. Mi se rupe inima când mă gândesc că poate nu a fost mai important decât mine. Poate că nu a fost și eu mi-am dorit cu disperare să fie”, a adăugat ea.

Din 2001, când Halle Berry a primit Oscarul, doar trei actrițe afro-americane au mai fost nominalizate la categoria Cea mai bună actriță, Gabourey Sidibe, Viola Davis și Quvenzhae Wallis. În acest an, Academia americană de Film a nominalizat numai actori și regizori de film albi, excepție fiind cineastul mexican Alejandro G. Inarritu, regizorul peliculei ”The Revenant”.

