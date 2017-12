Halterofila Georgiana Dudoglu, triplă campioană europeană la junioare II

Prezentă la startul Campionatelor Europene de haltere rezervate junioarelor II, găzduite în aceste zile de oraşul lituanian Klaipeda, constănţeanca Georgiana Dudoglu a înregistrat o performanţă remarcabilă. Sportiva legitimată la CS Farul şi LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa a câştigat trei medalii de aur la categoria 44 kg, stabilind şi trei recorduri europene. Eleva antrenorului Angheluş Beşleagă a făcut un concurs perfect, ridicând 79 kg la stilul smuls, 55 kg la stilul aruncat şi 134 kg la total.

„Este o performanţă extraordinară, mai ales că drumul până la Klaipeda a fost extrem de obositor. Am plecat cu autocarul la Istanbul, de acolo am luat avionul până la Riga, în Estonia, de unde am continuat cu autocarul la Klaipeda. Am făcut pe drum 16 ore şi a doua zi a intrat în concurs. În plus, a fost nevoită să facă saună înainte de a concura, pentru că trebuia să slăbească 875 de grame pentru a intra în categorie. Nu a ratat nicio încercare, iar rezultatul reuşit la smuls este remarcabil şi nu cred că acest record european va fi doborât prea curând. Este mai bun decât recordul naţional la 17 ani, deşi Georgiana a concurat la categoria de vârstă 15 ani”, a declarat antrenorul Angheluş Beşleagă. Constănţeanca, originară din localitatea Osmancea, este la a doua participare la o competiţie de înalt nivel, după ce în primăvară a ocupat locul 6 la Campionatele Mondiale rezervate junioarelor II.

„Cele trei titluri europene reprezintă prima mare performanţă din carieră, dar nici rezultatul de la Mondiale nu este rău, mai ales că atunci a înfruntat şi sportivele asiatice, care domină acest sport. Dacă va continua pe acest drum, are şanse mari să prindă un loc în delegaţia care va participă la Jocurile Olimpice de tineret, care vor avea loc anul viitor în China”, a adăugat antrenorul constănţean.