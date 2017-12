Halterofilul Gabriel Sîncrăian a fost suspendat provizoriu

Halterofilul român Gabriel Sîncrăian, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în august 2016, a fost suspendat temporar de Federaţia Internaţională de Haltere, în condiţiile în care ar fi fost depistat pozitiv în cadrul unui control antidoping. Pe 29 august, postul public de televiziune anunţa că Sîncrăian va pierde medalia de bronz de la Rio 2016, iar Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va trebui să plătească 100.000 de euro către Comitetul Internaţional Olimpic. Federaţia Română de Haltere, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Agenţia Naţională Antidoping nu au primit vreun document oficial din partea Comitetului Internaţional Olimpic în toată această perioadă.

Nicu Vlad, preşedintele Federaţiei Române de Haltere, a declarat miercuri: „Sâncrăian a fost suspendat temporar de la 1 octombrie. Nu am alte date până acum, deocamdată nu i-a fost retrasă medalia de la Rio”. Halterofilul român, în vârstă de 27 de ani, a concurat la categoria 85 kg şi a obţinut medalia de bronz cu nou record personal, îmbunătățindu-și cu 20 de kilograme performanța anterioară!

În momentul apariţiei informaţiei cu privire la rezultatele testelor antidoping pentru Gabriel Sâncrăian, un oficial al Federaţiei Române de Haltere declara: „Sincer, nu avem ce să dăm oficial acum, pentru că nu am primit nimic. Ştiu că s-a cerut proba B, tocmai de asta federaţia nu are nimic concret. Se fac nişte analize, nişte contraexpertize acolo, nu avem multe detalii. Recoltările au fost efectuate în cadrul competiţiei de la Rio, dar nu ştim exact data. Nu am primit nicio notificare oficială din partea Federaţiei Internaţionale de Haltere. Trebuie să refacem şi noi firul evenimentelor. Este adevărat că nu suntem la curent cu procedura exactă antidoping din cadrul Jocurilor Olimpice. Din păcate, este o situaţie total neplăcută, să nu ştim nimic. Dacă este în cadrul unui concurs care ţine de federaţia internaţională, ei ne transmit informaţii, potrivit regulamentului. Dar fiind vorba despre Jocurile Olimpice, în care Agenţia Mondială Antidoping a avut birou acolo, nu ştim ce va urma”.

Dacă medalia lui Sîncrăian va fi retrasă, atunci delegaţia României va rămâne cu doar patru medalii la Rio: aur la scrimă, argint la tenis de câmp și bronz la canotaj și lupte.