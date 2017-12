Hamburger alb sau negru?

McDonald\'s a decis să facă o schimbare majoră în restaurantele dintr-o ţară în care este prezent, această măsură stârnind însă atât încântare, cât şi nemulţumire. Chinezii au hotărât să ofere hamburgerilor de la McDonald\'s o tentă cu adevărat asiatică. Astfel, au creat hamburgerul alb şi hamburgerul negru, un adevărat Yin şi Yang al fast-food-ului. Conform site-ului The Beijinger, hamburgerul negru are un sos din piper negru şi bucăţele de ceapă. Cel alb e mai greu de identificat, dar sosul este iniţial înţepător şi se termină dulce. Nu toţi au fost încântaţi de noii hamburgeri, iar un blogger a fost foarte dur: ”Arată şi are gust cum ar avea iadul. Aş mânca mai degrabă un ou vechi de un secol într-un tofu mirositor cu o garnitură de picior de găină decât să mai comand încă unul”, a notat misteriosul blogger.