Hamburgerii şi istoria lor

Mongolii au fost primii care au mâncat hamburgeri. Nu există foarte multe produse alimentare în lume ce pot fi asociate cu o anumită ţară, aşa cum este hamburgerul asociat cu SUA, afirmă editorii site-ului askmen.com. Deşi hamburgerul este considerat un produs specific SUA, echivalente alimentare ale sale pot fi găsite, de-a lungul istoriei, în multe ţări de pe Glob. Călătoria hamburgerului către SUA este una la fel de lungă şi de interesantă precum evoluţia către forma lui actuală, care se dovedeşte a fi extrem de populară pe mapamond. Cei cărora trebuie să le mulţumim pentru apariţia hamburgerului sunt Gingis Han şi hoardele sale de călăreţi nomazi. În timp ce parcurgeau distanţe lungi către locul unde urmau să poarte o bătălie, mongolii păstrau bucăţi din carne de miel şi de oaie, tranşate în felii, sub şeile cailor lor, cu scopul de a le frăgezi. Atunci când se opreau pentru a-şi instala corturile, călăreţii mongoli frigeau aceste bucăţi de carne deasupra unor flăcări sau le mâncau crude. Acest tip de preparat a fost “exportat” ulterior în Rusia, unde a devenit cunoscut sub denumirea de “friptură”.

Germanii au introdus hamburgerul în America. Din Rusia, preparatul a ajuns în Germania, unde carnea de porc şi cea de vită au înlocuit-o pe cea de oaie. Apoi, burgerul şi-a găsit drumul către America, cu ajutorul pasagerilor imigranţi şi al personalului de pe vasele companiilor comerciale transatlantice ce operau pe ruta Hamburg - New York. La bordul acestor nave, pasagerii germani mâncau acest preparat din carne bătută, condimentat şi împănat cu usturoi şi servit între două felii de pâine. Angajaţii acestor companii de transport naval rămâneau în porturile americane vreme îndelungată, iar micile dughene de pe chei au profitat de dorul acestora pentru ţara natală, oferindu-le “fripturi în stilul celor din Hamburg”. Americanul de rând mănâncă, în medie, 100 de hamburgeri într-un an. Aproape trei miliarde din hamburgeri sunt vânduţi doar în magazinele grupului McDonald\'s. Dacă adăugaţi celelalte lanţuri de magazine de tip fast-food, bistrouri şi restaurante, numărul total al hamburgerilor vânduţi într-un singur an în SUA ajunge la 14 miliarde.

“Inventatorul” hamburgerului actual. Un fermier din statul Oklahoma a inventat “chifteaua hamburger”. Există multe controverse referitoare la locul unde a fost servit primul hamburger în SUA, în forma lui actuală. Experţii par să fie de acord atunci când spun că Oscar Weber Bilby, un fermier din împrejurimile oraşului Tulsa din statul Oklahoma, a fost prima persoană care a servit această chiftea din carne într-o chiflă. Deşi există o serie de documente potrivit cărora imigranţii germani mâncau şi vindeau bucăţi de carne friptă servite între două felii de pâine, Oscar Weber Bilby a fost prima persoană care a comercializat bucăţile de carne friptă aşezate la mijlocul unor chifle. Chiflele din drojdie erau preparate de soţia sa, Fanny. Hamburgerii pe care această familie i-a servit la petrecerea organizată cu ocazia sărbătorii de 4 iulie din 1891 au avut un succes atât de mare în rândul invitaţilor, încât fermierul american a luat decizia de a instaura o veritabilă tradiţie, preparând hamburgeri în fiecare an, cu ocazia acestei sărbători naţionale. El a deschis un magazin de hamburgeri împreună cu fiul său Leo, în 1933, iar magazinul este deschis şi în zilele noastre, folosind acelaşi cuptor pe care au fost preparaţi primii hamburgeri.

Alte civilizaţii, alte versiuni de hamburgeri. Deşi SUA sunt de departe cel mai mare consumator mondial de hamburgeri, acest tip de preparat este extrem de apreciat şi în alte ţări. De exemplu, în provincia Xi-An din China, preparatul Rou Jia Mo este o delicatesă locală foarte apreciată. Acest tip de hamburger conţine bucăţi de carne de vită sau oaie, fripte la foc mic, servite în felii de pâine din făină de grâu şi asezonate cu un sos extrem de condimentat.