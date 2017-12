Hamilton ar putea fi pedepsit de Mercedes după ce a ignorat ordinele de echipă

Lewis Hamilton a câştigat cursa de duminică de la Abu Dhabi, dar Nico Rosberg a câştigat acest sezon de Formula 1. Pilotul britanic putea deveni chiar el campion mondial, cu două condiţii: să câştige cursa, iar Rosberg să nu termine între primii trei. În aceste condiţii, Hamilton a ignorat ordinele de echipă şi a încetinit în mod intenţionat în fruntea plutonului, pentru a-l ţine pe loc pe Rosberg şi pentru a le permite lui Sebastian Vettel şi Max Verstappen să se apropie de acesta, în speranţa că-l vor putea depăşi. Hamilton a fost somat în două rânduri de la boxele Mercedes să revină la ritmul normal de cursă şi să nu pună în pericol strategia echipei, însă pilotul a ignorat de fiecare dată mesajele primite.

„Lewis, este un ordin. Trebuie să revii la un minut, 45 de secunde și o zecime pe tur, ca să câștigi cursa”, i-a transmis inginerul de cursă lui Hamilton. Britanicul a replicat însă: „Trebuie să ne lăsați să ne facem cursa”. Paddy Lowe, directorul tehnic al lui Mercedes, a intervenit în discuția radio: „Lewis, sunt Paddy. Trebuie să crești ritmul pentru a câștiga cursa”. Lewis nu a ascultat însă ordinul: „Sunt în frunte chiar acum. Mă simt confortabil unde sunt”.

Toto Wolff, directorul executiv al celor de la Mercedes, a lăsat să se înţeleagă că ia în calcul să-l pedepsească pe Hamilton pentru gestul său. „Am două scenarii în minte acum! Prima variantă: a ignorat în mod public (n.r. - discuţiile radio dintre piloţi şi oamenii de la boxe sunt prezentate în timpul transmisiei curselor) instrucţiunile, ceea ce înseamnă că s-a poziţionat înaintea intereselor echipei. E foarte simplu. A doua variantă: ceea ce a făcut el era singurul mod prin care putea spera că va câştiga titlul mondial şi nu-i poţi cere unui pilot să se complacă într-o situaţie în care instinctul lui nu-i permite să se complacă. Trebuie să găsim o soluţie pentru viitor, deoarece precedentul a fost creat”, a declarat oficialul celor de la Mercedes imediat după încheierea cursei de duminică seară.

Tactica lui Hamilton a făcut ca urmăritorii săi să formeze un grup compact, astfel încât primii patru clasați au trecut linia de sosire într-un interval mai mic de o secundă! Poziția secundă a lui Rosberg i-a permis să câștige primul său titlu mondial invididual în Formula 1, cu 5 puncte avans față de Lewis Hamilton în clasamentul final.

„Cu siguranţă că nu a fost una dintre cele mai plăcute curse ale carierei, dar mă bucur că s-a încheiat şi că sunt campion mondial. Sunt extrem de fericit, a fost un sezon dur. Mi-am îndeplinit un vis din copilărie! Totodată, sunt mândru că am realizat aceeaşi ispravă precum tatăl meu în Formula 1, îl aştept alături de mine în jumătate de oră. Aş vrea să-l felicit pe Lewis, a avut un sezon foarte bun şi este un competitor excelent, greu de bătut”, a declarat Rosberg după cursa de la Abu Dhabi.

Nico Rosberg a vorbit şi despre ultimele tururi ale cursei din Emiratele Arabe Unite, în care Vettel şi Verstappen l-au presat pe german pentru un loc pe podium. „Trăiesc un sentiment incredibil. Această ultimă cursă a fost oribil de intensă. La un moment dat, devenise critic să-mi menţin poziţia a doua. Trebuia să-i rezist lui Max (n.r. - Verstappen), unul dintre cei mai buni. Lewis (n.r. - Hamilton) încerca să mă împingă aproape de ceilalţi şi a făcut totul foarte, foarte bine, reuşise să mă blocheze. Vettel venea foarte puternic din urmă, cu fiecare tur, a fost foarte greu pentru mine. Este imposibil să explic intensitatea acelor momente, totul era pe muchie de cuţit. Vorbim despre lupta pentru titlul mondial, alături de piloţi precum Lewis, Max sau Sebastian”, a precizat Rosberg.

„Am făcut tot ce am putut în ultimele patru curse, nu pot să cer mai mult de la mine. Nu ştiu de ce nu am fost lăsaţi să concurăm liber în această ultimă cursă... Am primit foarte multe indicaţii, dar eu am vrut să respect tactica mea. Mi-au spus prin radio să măresc ritmul pentru a nu pierde avantajul, dar eu pierdeam titlul mondial în acele momente, aşa că nu eram atât de deranjat de faptul că pot pierde cursa. Mă voi distra în această seară alături de echipă, campioana mondială. Asta e, nu poţi să le câştigi pe toate. Am avut multe probleme în acest sezon, de aceea am ajuns în poziţia de a fi mereu în urmă, dar sunt mulţumit de evoluţia mea”, a spus și Hamilton, care a rămas cu cele trei trofee mondiale (2008, 2014, 2015), deşi a câştigat cele mai multe curse în acest sezon! Din 21 de Mari Premii, Hamilton a câștigat 10, Rosberg 9 și piloții de la Red Bull, Verstappen și Ricciardo, câte unul.

