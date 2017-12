„Hamlet” cu distribuţie feminină, un demers temerar

Teatrul Agon de la malul mării a fost, marţi seară, gazda unui eveniment special, de o încărcătură emoţională aparte pentru trupa de actori - studenţi şi profesori - care au acceptat provocarea de a se transpune într-o... poveste spusă de peste 400 de ani: „Hamlet”. Cu siguranţă însă, cele mai mari emoţii au fost trăite de tânărul şi talentatul Cosmin Borodan, student în anul al III-lea la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC), specializarea Regie Teatru, care şi-a susţinut cu celebra piesă shakespeariană partea practică a examenului de licenţă. Demersul său temerar - aşa cum a fost catalogată alegerea sa de a aborda un text atât de dificil chiar şi pentru un regizor cu experienţă - a fost urmărit de exigenta comisie de licenţă formată din profesorii de la UNATC, regizorul Tudor Mărăscu - recent premiat de UNITER, Beatrice Rancea, Ion Mircioagă, dar şi de colegi, prieteni, cadre universitare de la Facultatea de Arte, Specializarea Artele Spectacolului - Actorie din cadrul Universităţii „Ovidius”. Printre cei prezenţi în sală s-a remarcat şi conf. univ. dr. Dumitru Lupu, care a venit alături de soţia sa, actriţa şi cântăreaţa Ileana Şipoteanu şi fiica acestora, Dumitrana.

Presiunea a fost teribilă de ambele părţi, atât pentru artiştii aflaţi în distribuţie, cât şi pentru cel care îşi susţinea examenul de licenţă, cu atât mai mult cu cât atunci când se joacă sau se montează „Hamlet” există aşteptări foarte mari din partea publicului, a colegilor, a artiştilor înşişi şi a restului... lumii. De fiecare dată se aşteaptă ca produsul final să fie o... capodoperă sau cel puţin să uimească prin originalitatea abordării. Chiar dacă tânărul Cosmin Borodan a respectat firul poveştii, a existat şi o notă originală dată de alegerea distribuţiei, aproape exclusiv... feminină. Alegerea regizorului a fost justificată chiar de text, fiind accentuată latura slabă, feminină a lui Hamlet, după cum chiar el recunoaşte în piesă - „Slăbiciune ţi-e numele, femeie”.

SPECTACOL DE ZILE MARI, PE O SCENĂ... MINUSCULĂ. Pe scenă au evoluat studenţii Facultăţii de Arte, Specializarea Artele Spectacolului - Actorie din cadrul Universităţii „Ovidius”: Cătălina Popescu (Hamlet), Cosmina Soare (Horaţio), Elena Bondari (Laertes), Ioana Chelmuş (Rosencratz), Dana Cojan (Guildenstern), Arina Cojocaru (Ofelia), Ana - Maria Ştefan (al doilea gropar/al doilea actor) şi Elena Bungiu (primul gropar/primul actor), alături de profesorii şi îndrumătorii lor, Daniela Vitcu-Hanţiu (Claudius), Radu Niculescu (Duhul), Clara Ghiuvelechian (Gertrude) şi Mirabela Moroşanu (Polonius). Costumele şi decorurile spectacolului sunt semnate de Mihai Alexandrescu.

Uniţi în pasiunea lor pentru teatru, profesori şi studenţi, cu toţii au reuşit un spectacol de zile mari, chiar şi pe o scenă minusculă cum este cea a Teatrului Agon. Spectacolul a exprimat dinamism, energie şi poftă de joc, fără a fi uitate nuanţele subtile şi forţa monoloagelor. Realizat la „foc continuu”, în mai puţin de o lună, „Hamlet” a evidenţiat şi talentul Cătălinei Popescu, în rolul Hamlet, studentă în anul al III-lea la clasa Danielei Vitcu Hanţiu. De altfel, calităţile interpretative ale acesteia au fost remarcate chiar de regizorul Tudor Mărăscu: „Pot să spun că fata care joacă Hamlet are certe calităţi, este extrem de inteligentă şi bine îndrumată”. Cătălina Popescu a câştigat aprecierea celor prezenţi, creionând cu expresivitate un Hamlet convingător, cu toate trăirile lui contradictorii - slab, sensibil, laş, nebun, care în final îl pierde pe Dumnezeu.

La rândul său, Daniela Hanţiu a precizat: „Îl apreciez foarte mult pe Cosmin Borodan, care acum termină facultatea. A fost curajos să abordeze Shakespeare, el a mai montat şi la Bucureşti, la Teatrul Studenţesc „Podul”, „Caligula”. Sincer, la început, am fost puţin sceptică, mai ales că era vorba şi despre distribuţie feminină, dar am zis să încercăm... În momentul în care am început să repetăm, mi-am dat seama că are deja o viziune, a venit cu temele făcute, am văzut că este serios şi va ieşi un lucru bun. Colaborarea a fost importantă atât pentru studenţi, cât şi pentru noi, profesorii, aducându-ne într-o zonă mai tinerească, am lucrat foarte frumos împreună”.

„Am încercat să urmăresc firul poveştii şi spectacolul să fie înţeles, clar şi simplu, în principiu. Partea cu... femeile a fost o alegere mai stranie, dar inspirată de text, pentru că, de multe ori, Hamlet se autocaracterizează ca o femeie slabă, ca o muiere, ca o târfă. Iar în rest, sper că a plăcut”, a concluzionat Cosmin Borodan.

„Hamlet” în viziunea lui Cosmin Borodan va rămâne în repertoriul Teatrului Agon, intenţionându-se, totodată, înscrierea lui la Festivalul Internaţional Shakespeare de la Craiova.