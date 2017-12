“Hancock”, în fruntea box office-ului nord-american

Filmul de acţiune “Hancock”, după numele eroului cu puteri extraordinare, dar irascibil şi stîngaci, încarnat de Will Smith, s-a clasat pe prima poziţie a box office-ului nord-american în weekend, cu 66 de milioane de dolari. Hancock provoacă atît de multe stricăciuni în jurul său încît reuşeşte să devină un personaj nepopular printre locuitorii Los Angeles-ului, însă faptul că îi salvează viaţa lui Ray Embrey, un expert în comunicare, va marca o turnură decisivă în viaţa sa şi în relaţia cu ceilalţi.

Cu cele 66 de milioane de dolari încasate în prima săptămînă de prezenţă în săli, “Hancock” a devansat filmul de animaţie “Wall-E” (33 de milioane), care spune povestea unui robot însărcinat cu colectarea deşeurilor şi rămas singur pe Terra, după dispariţia oamenilor. Pe al treilea loc s-a clasat thriller-ul “Wanted” (20,6 milioane), în care Angelina Jolie este o ucigaşă plătită, ea dîndu-i replica tînărului scoţian James McAvoy. “Scăpaţi de Smart/ Get Smart”, o comedie de spionaj, s-a aflat pe locul al patrulea, cu 11 milioane de dolari, fiind urmată de desenul animat “Kung Fu Panda” (7,5 milioane de dolari). “Incredibilul Hulk”, a doua adaptare în cinci ani a aventurilor uriaşului verde coleric, s-a clasat pe locul şase (4,9 milioane de dolari), fiind urmat de “Indiana Jones 4” (3,9 milioane) şi de “Kit Kittredge: An American Girl” (3,6 milioane).

Comediile “Sex and the City” (2,3 milioane de dolari) şi “Nu te pune cu Zohan/ You Don\'t Mess with the Zohan” (2 milioane) închid topul primelor zece filme cu cele mai mari încasări de vineri pînă duminică, în SUA şi Canada.