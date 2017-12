Handbalistele Tomisului l-au întîmpinat pe Moş Crăciun la... club

Venirea Moşului a fost motiv de sărbătoare şi pentru handbalistele de la CS Tomis Constanţa. Împreună cu preşedintele grupării de pe litoral, Gheorghe Slabu, directorul sportiv Traian Bucovală, antrenorii Dumitru Muşi şi Ion Puşcaşu, dar şi restul staff-ului tehnic, fetele au aşteptat vizita lui Moş Crăciun la sediul clubului. Strînsă în jurul bradului, echipa a celebrat sfîrşitul lui 2007, care pare a se încadra în şirul anilor cu rezultate pe masură. Întîlnirea a fost şi un motiv ca întreaga echipă să ciocnească un pahar de şampanie, dar şi de a reflecta preţ de cîteva minute asupra anului ce se va încheia în curînd. “Mulţumesc întregii echipe pentru colaborare. A mai trecut un an şi este important să rămînem cu acele clipe frumoase şi mai puţin cu momentele mai grele. Sînt convins că se pot face multe lucruri bune la această echipă, trebuie doar să încercăm cu toţii să adăugăm cîte ceva acolo unde lipseşte. Este important ca fiecare an ce trece să fie totodată şi un pas înainte”, au fost cuvintele antrenorului principal Dumitru Muşi. “Vă mulţumesc pentru rezultatele obţinute pînă acum. Şi în acest an am avut parte de o colaborare bună, dovadă stînd rezultatele pe plan internaţional. Îmi doresc ca acestea să continue şi în perioada ce vine şi să urmăm tot pe acest drum ascendent”, a adăugat şi preşedintele clubului constănţean, Gheorghe Slabu. Şi cum nici în 2007 rezultatele nu au lipsit, atît pe plan intern cît şi pe plan internaţional, darurile au fost şi ele pe măsură. În rolul lui Moş Crăciun s-a aflat chiar Gheorghe Slabu, care a împărţit fetelor cadouri din partea clubului. În schimbul acestora, preşedintele grupării de pe litoral a primit promisiunea că întreaga echipă va face tot posibilul să ajungă pentru a doua oară în finala Cupei Challenge, aceasta fiind totodată şi una dintre cele mai importante dorinţele ale întregii echipe. “Îmi doresc să evoluăm din ce în ce mai bine şi să jucăm cît mai multe meciuri în Challenge Cup şi chiar să ajungem în finală. Pe plan personal, mi-aş dori să ajung din nou la lotul echipei naţionale şi cît mai multe lucruri bune”, a spus Loredana Mateescu, gîndindu-se la 2008. Fetele vor reveni astăzi la antrenamente, după ce au avut două zile libere cu ocazia Crăciunului. Aceasta nu a fost însă singura minivacanţă, elevele lui Dumitru Muşi urmînd să se bucure de alte două zile libere, pe 31decembrie şi 1 ianuarie. Handbalistele vor reveni definitiv în sală cu doar o zi înaintea disputei din cadrul celei de-a 10-a etape a Ligii Naţionale, pe 3 ianuarie, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor, CS Tomis urmînd să primească vizita Oţelului Galaţi.