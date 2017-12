Handbalistele tricolore, aşteptate cu flori la revenirea în ţară

Echipa naţională de handbal feminin a României a revenit luni dimineaţă în ţară, handbalistele tricolore fiind aşteptate cu flori de aproximativ 50 de suporteri şi de către reprezentanţii Federaţiei Române de Handbal. Medalia de bronz obţinută la CE din Danemarca şi Norvegia, unică în istoria handbalului feminin românesc, a adus multă bucurie delegaţiei României şi suporterilor. Declarată cel mai bun inter stânga al CE, golgeterul turneului şi având acum şanse sporite la titlul de cea mai bună jucătoare din lume în 2010, Cristina Neagu (22 ani) crede că munca depusă le-a fost răsplătită. „La finalul meciului cu Danemarca (nr: 16-15 pentru România), cele mai multe dintre noi plângeau. Ar fi fost foarte greu, după atâta muncă, să fi ajuns pe locul al patrulea şi să stăm să ne uităm la podium. Am luptat din toate puterile noastre, ne-am lăsat ultimele picături de energie pe teren, iar Dumnezeu ne-a răsplătit. Este o victorie imensă pentru noi, iar această medalie ne demonstrează că nu am clacat după înfrângerea cu Suedia şi am reuşit să batem Danemarca la ea acasă, cu un public ostil. A fost un turneu bun pentru mine şi mă bucur că am reuşit să-l termin sănătoasă, pentru că în ultimele meciuri am fost puţin epuizată din punct de vedere fizic. Totul este bine când se termină cu bine aşa că mergem mai departe. Este cea mai mare performanţă pe care am obţinut-o şi prima mea medalie la echipa de senioare“, a spus Neagu.

TOLNAI ŞI-A FĂCUT DATORIA. Nevoită să asigure poarta după accidentarea Paulei Ungureanu, Talida Tolnai şi-a făcut pe deplin datoria, iar medalia de bronz obţinută i se datorează în mare măsură. „Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat putere şi că am reuşit să-mi ajut colegele. Le mulţumesc şi colegelor pentru că au luptat, mai ales în ultimul meci, iar acest lucru s-a văzut la final. Este cel mai frumos moment din cariera mea. Le mulţumim şi românilor care au venit în această noapte la aeroport să ne aştepte, a spus Tolnai, care a încheiat turneul pe locul 3 în clasamentul portarilor, cu 95 de intervenţii din 227 aruncări. „A fost un Campionat European bun pentru toată echipa şi ne bucurăm că am reuşit să ne întoarcem cu acest rezultat. Suntem în primele trei echipe din Europa, iar asta reprezintă un lucru mare. Cu toţii am muncit foarte mult pentru această medalie şi pot să spun că este cel mai important rezultat al carierei mele“, a spus şi extrema dreaptă Ada Nechita.