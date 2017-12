Handbalistele tricolore au adus în țară medaliile mondiale de bronz

Lotul echipei naţionale de handbal feminin a României, care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Danemarca, a ajuns, în noaptea de luni spre marți, la Bucureşti, fiind aşteptat la salonul oficial al Aeroportului „Henri Coandă” de ministrul Tineretului şi Sportului, Elisabeta Lipă, secretarul de stat în MTS, Carmen Tocală, şi de preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu. Aproximativ 30 de suporteri au aşteptat în fața aeroportului și au scandat „România, România!” şi „Suntem mândri de voi!”, apoi și-au făcut poze cu jucătoarele. „Cred că este o performanţă importantă pentru handbalul românesc, o performanţă uriaşă şi trebuie să ne bucurăm de acest moment. La ultimul meci cred că s-a văzut că este o singură echipă pe teren, România. Am câştigat la o diferenţă foarte mare, fără emoţii. A fost cel mai frumos cadou pentru noi şi pentru toţi românii care urmăresc handbalul și cred că am reuşit să-i facem fericiţi. Cel mai greu moment a fost după cele trei înfrângeri din grupă, dar am reuşit să ne montăm foarte bine împotriva Braziliei şi de acolo faţa echipei României s-a schimbat la acest Campionat Mondial, cu o săptămână total diferită faţă de prima, şi ne-am întors cu medalia la gât. Suntem mulţumite, performanţele sunt atât de rare în ultimii ani încât nu poţi să nu fii mulţumit când te întorci cu medalie”, a declarat starul reprezentativei tricolore, Cristina Neagu.

„Ne bucurăm că ne-am întors acasă victorioase, cu o medalie şi sănătoase. Ne dorim în continuare să fim tot la fel cum am fost la acest turneu şi să avem rezultate pozitive cât mai multe”, a spus extrema stângă Valentina Ardean-Elisei. „Suntem foarte mulţumite de această medalie, pentru că, atunci când am plecat, nu ştiu câtă lume ne dădea şanse la o medalie. Este un cadou pe care ni le-am făcut singure, am dat totul pe teren pentru această medalie. Eu cred că finala ar fi trebuit jucată de noi şi Norvegia. Următorul obiectiv este să mă odihnesc un pic, apoi să ajungem la Jocurile Olimpice, pentru că asta îşi doreşte orice sportiv”, a completat pivotul Oana Manea.

TURNEUL PREOLIMPIC SE VA DESFĂȘURA ÎN... DANEMARCA

Chiar dacă regulamentul dădea dreptul României de a organiza, anul viitor, turneul preolimpic de calificare, din postura de câștigătoare a medaliei de bronz la Mondiale, Federația Internațională de Handbal a decis ca întrecerea să aibă loc în Danemarca. Astfel, tricolorele au o misiune dificilă în tentativa de a-și asigura un loc la Jocurile Olimpice de la Rio, urmând să se dueleze cu naționala țării gazdă, Muntenegru și Uruguay. Decizia a fost primită cu dezamăgire de jucătoare, care au acuzat forul internațional de părtinire. „Nu mi se pare normal. Au fost niște reguli de la început. Și noi, și Olanda trebuia să fim țări organizatoare. Probabil că le place să le batem la ele acasă. Danemarca ne poartă noroc și trebuie să le batem iar la ele acasă”, a spus Oana Manea.

Citește și:

Naționala feminină de handbal, turneu preolimpic dificil

România, pe podium la Campionatul Mondial de handbal fete!

Tricolorele, în careul de ași al CM de handbal feminin