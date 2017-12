Handbalistele tricolore, debut cu victorie la CM

Naţionala de handbal feminin a României s-a jucat cu inimile suporterilor la meciul de debut, disputat sâmbătă, împotriva Tunisiei, la Campionatul Mondial din Brazilia, impunându-se cu 30-28 (14-15) la capătul unei partide mult mai grea decât se anticipa. Cu aproape toate vedetele în teren (excepţie a făcut Cristina Vărzaru - menajată), dar mult prea relaxate pentru o întâlnire la un asemenea nivel, handbalistele pregătite de Radu Voina au tremurat serios pentru victorie. După 14-15 la pauză, gluma părea să se îngroaşe când africancele conduceau cu trei goluri, 22-19! România şi-a revenit din fericire la timp, iar în min. 51 aveau un avans de trei lungimi, 26-23. Ultimul fluier al sirenei a consfinţit un succes logic înaintea întâlnirii, dar pentru care România a trebuit să muncească mult pentru a evita o mare ruşine. „Nu am ce face. Asta este. Nu mai am nici eu o vârstă la care să mă ţin tare. Sper că nu voi mai avea parte de astfel de partide“, a declarat Voina. Pentru România au înscris: Meiroşu 8g, Nechita 6g, Chirilă 5g, Elisei şi Brădeanu - câte 4g, Chintoan 3g. În celelalte meciuri din Grupa C s-au consemnat rezultatele: Brazilia - Cuba 37-21 şi Franţa - Japonia 41-22. Programul României în Grupa C: România - Cuba (astăzi, ora 19.00), România - Japonia (marţi, ora 21.15), România - Brazilia (joi, ora 23.45), România - Franţa (vineri, 21.15). Toate partidele vor fi transmise în direct de Dolce Sport.

Alte rezultate înregistrate sâmbătă şi duminică - Grupa A: Muntenegru - Islanda 21-22, Norvegia - Germania 28-31, Angola - China 30-29, Germania - Muntenegru 24-25; Grupa B: Kazahstan - Australia 37-9, Rusia - Coreea de Sud 39-24, Olanda - Spania 27-34, Coreea de Sud - Kazahstan 31-19; Grupa D: Suedia - Argentina 37-11, Danemarca - Uruguay 36-10, Croaţia - Coasta de Fildeş 36-20.