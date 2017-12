Handbalistele tricolore întâlnesc Brazilia

În această seară, de la ora 23.45 (în direct la Dolcea Sport), la Sao Paolo, în impozanta sală Ginasio do Ibirapuera (11.000 locuri), România întâlneşte, în Grupa C, reprezentativa ţării gazdă, Brazilia, în al patrulea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Un meci foarte important, care poate decide câştigătoarea acestei grupe dacă Brazilia se va impune. Gazdele sunt pe val la acest turneu final, reuşind să învingă chiar şi Franţa, a treia favorită la câştigarea trofeului, cu 26-22, în derby-ul grupei, disputat marţi noapte! Ultimele rezultate au bulversat până şi casele de pariuri, naţionala “cariocas“ fiind considerată acum mare favorită în confruntarea cu Handbalistele tricolore.

„Cu Japonia am avut 17 greşeli, mingi pierdute şi greşeli din partea unor jucătoare consacrate, la care nu mă aşteptam. Acest rezultat nu ne pică bine, sigur că este demoralizator, iar aici departe, nu prea are cine să ne încurajeze. Sper să ne liniştim în ziua liberă dinaintea partidei cu Brazilia şi să ne gândim bine ce avem de făcut. Rezultatul cu Japonia nu schimbă cu nimic planul nostru de a câştiga meciurile cu Brazilia şi Franţa, iar acum e şi mai important. Fetele au vrut foarte mult să câştige, dar acele greşeli de care pomeneam ne-au afectat. Din păcate, şi absenţa Oanei Manea şi a Adinei Fiera ne-a afectat mult şi nu doar la nivelul jocului, ci şi a încrederii. Nu avem veşti bune încă în privinţa lor, sperăm să se recupereze cât mai repede“, a declarat selecţionerul Radu Voina. În optimile de finală se califică primele patru clasate din cele patru grupe. Se vor disputa direct meciuri eliminatorii, România urmând să întâlnească, în funcţie de locul ocupat, echipa de pe poziţiile 1-4 din Grupa D. În Grupa C se mai dispută, astăzi, meciurile Japonia - Tunisia şi Franţa - Cuba. Clasament Grupa C: 1. Brazilia 6p, 2. România 5p, 3. Franţa 4p, 4. Tunisia 2p, 5. Japonia 1p, 6. Cuba 0p.

Alte rezultate - Grupa A: Muntenegru - China 42-15, Germania - China 23-22; Grupa B: Coreea de Sud - Spania 26-29, Olanda - Rusia 25-35; Grupa C: Franţa - Brazilia 22-26; Grupa D: Argentina - Coasta de Fildeş 19-25.