Handbalistele tricolore, umilite de Germania

Naţională de handbal feminin a României s-a clasat pe locul 8 la Campionatul Mondial din China, după ce a fost învinsă, ieri, la Suzhou, de Germania. Ultima reprezentaţie pentru elevele lui Radu Voina şi Vlad Caba la acest turneu final s-a încheiat cu un eşec categoric în faţa nemţoaicelor. Germania s-a impus cu 35-25, la pauză 20-13, evoluţia handbalistelor tricolore fiind una sub aşteptări. Golurile României au fost marcate de Amariei 7, Moldovan 5, Fiera 3, Stanca, Maier şi Puşcaşu - câte 2, Vărzaru, Lecuşanu, Tivadar şi Manea - câte unul. „Nu Germania ne-a redus la tăcere. Fetele au jucat lamentabil. Probabil că se gândeau la ce au pus în bagaje, la faptul că ne întoarcem acasă. Meciul mi-a lăsat un gust amar. Am făcut greşeli cât pentru trei partide”, a spus Radu Voina, care a făcut şi o comparaţie cu precedentul turneu final la care a stat pe banca tehnică: „A fost altă evoluţie în Macedonia. Acolo câştigasem o echipă. Poţi pierde frumos sau poţi fi penibil, cum am fost noi în partida cu Germania”. Celelalte rezultate înregistrate ieri: Danemarca - Coreea de Sud 33-31 (locurile 5-6), Ungaria - Austria 41-25 (locurile 9-10) şi Angola - China 26-25 (locurile 11-12). Semifinale se vor disputa azi: Franţa - Spania (ora 12.30) şi Norvegia - Rusia (ora 15.15). Finalele vor avea loc duminică. Obiectivul naţionalei României la Campionatul Mondial din 2009 a fost clasarea pe unul din locurile 1-5, după ce la ediţia din 2007 a ocupat locul 4, iar la cea din 2005 a devenit vicecampioană mondială.