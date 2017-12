Handbalistele tricolore, victorie importantă cu Ungaria

Reprezentativa de handbal a României a obţinut un succes important la Campionatul Mondial din Serbia, învingând aseară, la Novi Sad, scor 21-17 (8-10), Ungaria, în penultima etapă din Grupa D. Pentru echipa antrenată de Gheorghe Tadici au marcat Neagu 5 goluri, Ardean-Elisei 3g, Nechita, Brădeanu, Manea, Chiper, Marin şi Buceschi - câte 2g, Ţăcălie 1g. Portarul Paula Ungureanu a fost declarată cea mai bună jucătoare la finalul partidei. Tot ieri, în Grupa D, s-au înregistrat următoarele rezultate: Australia - Cehia 10-34 şi Germania - Tunisia 26-20. Clasament Grupa D: 1. Germania 8p (golaveraj: 125-90), 2. Ungaria 6p (117-87), 3. România 6p (103-73), 4. Cehia 4p (121-106), 5. Tunisia 0p (85-107), 6. Australia 0p (53-141). Primele patru clasate se vor califica în optimile de finală. Astăzi, în ultima etapă din faza grupelor, României va întâlni Cehia, de la ora 20.15 (în direct la Dolce Sport 1). Tot azi, în Grupa D se vor mai disputa partidele Tunisia - Australia (ora 15.45) şi Ungaria - Germania (ora 18.00).

Ieri, în etapa a 4-a a Grupei C, s-au înregistrat următoarele rezultate: Paraguay - Spania 9-29, Polonia - Argentina 31-17, Angola - Norvegia 21-26.

Programul partidelor de azi, din ultima etapă a fazei grupelor - ora 16.45: Japonia - Algeria (Gr. B), Argentina - Paraguay (Gr. C); ora 17.15: Congo - Republica Dominicană (Gr. A); ora 19.00: Serbia - China (Gr. B), Angola - Spania (Gr. C); ora 19.30: Franţa - Coreea de Sud (Gr. A); ora 21.15: Danemarca - Brazilia (Gr. B), Norvegia - Polonia (Gr. C); ora 21.45: Muntenegru - Olanda (Gr. A).